U Lokte shořela střecha domu, plameny šlehající z okna ohlásili řidiči

Motoristé projíždějící kolem domu v Údolí si před devátou večerní všimli plamenů šlehajících z podkrovního okna. Během chvíle už hořela celá střecha.

„Přivolaní hasiči požár likvidovali vodními proudy zevnitř budovy i zvenku, použili také výškovou techniku. Do jedné hodiny od nahlášení měli požár pod kontrolou, bylo ale nutné najít a dohasit všechna skrytá ohniska,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Zasažená půda byla plná uskladněných věcí, ty bylo nutné dostat ven a prolít vodou.

Ohněm poškozené schodiště a především podlahy v podkroví komplikovaly pohyb hasičů v dýchací technice.

„Důkladný průzkum vyloučil, že by uvnitř domu byla v době požáru nějaká osoba, událost se obešla bez zranění. Po uhašení zůstala místní jednotka u požářiště na kontrolu až do ranních hodin, likvidace požáru se tak protáhla do sedmé hodiny ranní,“ uvedl Kasal.

Dnes dopoledne se na místo vrátili vyšetřovatelé, aby určili příčinu požáru. Výše škody zatím není vyčíslena.

„Dům stojí přímo u silnice z Lokte na Horní Slavkov. Kvůli množství techniky a především kvůli pohybu hasičů byl provoz na této komunikaci po dobu zásahu zcela zastavený,“ doplnil mluvčí.