Silný vítr rozdmýchával požár lesa v prudkém svahu, hasiči měli málo vody

Město Cheb válčí s nadbytkem odpadu. Jeho obyvatelé navíc málo a špatně třídí. Odhalila to studie o nakládání s odpady,...

Kynžvartská daguerrotypie, jedinečná památka UNESCO, se vrátí domů

Do dvou let by lidé v kraji mohli spatřit jedinečnou památku UNESCO, Kynžvartskou daguerrotypii. Ta zatím zdobí...