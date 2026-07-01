Hasiči dorazili na místo krátce po třetí hodině. Oheň vzplál od kávovaru v hotelové kuchyni. Na jeho likvidaci se podílely čtyři jednotky hasičů.
„Z hotelu bylo z preventivních důvodů evakuováno celkem 117 osob. Část hostů objekt opustila samostatně po spuštění elektrické požární signalizace, zbývající osoby evakuovali hasiči,“ uvedla mluvčí hasičů Jana Třísková.
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Poté, co hasiči lokalizovali požár, provedli odvětrání zasažených prostor. „Samotná lokalizace ohně trvala řádově minuty. Vyšetřovatelé jsou ale stále ještě na místě,“ uvedla ve středu ráno Třísková.
Na místo jedou i odborníci z Technického útvaru požární ochrany. „Ti budou společně s krajským vyšetřovatelem a policisty zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru,“ doplnila.
Požár vznikl v externí budově hotelového areálu, ve které se nachází provoz kuchyně. „Ubytovací část hotelu nebyla požárem zasažena a hotelové prostory zůstaly nedotčené. Při požáru nikdo neutrpěl zranění,“ dodal mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.