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Od kávovaru vzplála hotelová kuchyně, hasiči evakuovali přes sto hostů

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  9:37

Požár vypukl v externí budově hotelu v Mariánských Lázních. Pokoje s hosty oheň neohrozil. | foto: HZS Karlovarského kraje

Škodu předběžně vyčíslenou na 15 milionů korun způsobil v noci na středu požár kuchyně v jednom z mariánskolázeňských hotelů. Ačkoliv oheň nezasáhl ubytovací část hotelu, jeho pokoje preventivně opustilo 117 lidí. Žádný z nich neutrpěl zranění.

Hasiči dorazili na místo krátce po třetí hodině. Oheň vzplál od kávovaru v hotelové kuchyni. Na jeho likvidaci se podílely čtyři jednotky hasičů.

„Z hotelu bylo z preventivních důvodů evakuováno celkem 117 osob. Část hostů objekt opustila samostatně po spuštění elektrické požární signalizace, zbývající osoby evakuovali hasiči,“ uvedla mluvčí hasičů Jana Třísková.

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Poté, co hasiči lokalizovali požár, provedli odvětrání zasažených prostor. „Samotná lokalizace ohně trvala řádově minuty. Vyšetřovatelé jsou ale stále ještě na místě,“ uvedla ve středu ráno Třísková.

Na místo jedou i odborníci z Technického útvaru požární ochrany. „Ti budou společně s krajským vyšetřovatelem a policisty zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru,“ doplnila.

Požár vznikl v externí budově hotelového areálu, ve které se nachází provoz kuchyně. „Ubytovací část hotelu nebyla požárem zasažena a hotelové prostory zůstaly nedotčené. Při požáru nikdo neutrpěl zranění,“ dodal mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.

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