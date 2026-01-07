Požár elektrorozvodny způsobil pětimilionovou škodu, hasiče potrápil mráz

„Jednalo se o požár hlavní elektrorozvodny technologie drcení kamene v areálu živcového lomu v Krásnu na Sokolovsku,“ upřesnil Martin Kasal, mluvčí krajských hasičů.
Požár podle něj zcela zničil samotnou rozvodnu a šířil se do střechy patrového objektu, ve kterém jsou také kancelářské prostory. „Bylo tak nutné rozebrat i část střechy pro vyhledání všech ohnisek,“ doplnil.
Zásah hasičů komplikovala potřeba velkého množství dýchací techniky a také silný noční mráz, kdy bylo okolo deseti stupňů pod nulou.
„U požáru zasahovalo šest jednotek hasičů, událost se obešla bez zranění,“ dodal Martin Kasal.