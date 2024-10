Do Skoků se vrátily zvony, poprvé se rozezní při květnové pouti

Z původních, respektive po první světové válce ulitých, čtyř zvonů zbyl ale pouze jediný. Dva zrekvírovala za druhé světové války armáda, třetí ukradl neznámý zloděj.

„Když po roce 1998 přešel kostel do správy tepelského kláštera, padlo rozhodnutí, že se zbývající zvony přesunou do depozitu kláštera. Jeden tehdy odvezli, druhý, pro který se vraceli další den, v noci někdo odcizil,“ uvedl Jiří Schierl, předseda spolku Pod střechou, jehož členové a dobrovolníci pracují na obnově poutního kostela.

Darované zvony

Dnes už jsou zvony opět kompletní. Největší zásluhu na tom má kapucínský mnich Anděl Homola, který je správcům kostela věnoval.

„Když se s námi poprvé spojil, ani jsme tomu nechtěli věřit,“ prozradil Schierl. Anděl Homola už takto pomohl desítkám kostelů po celé republice. „Sehnal peníze a zvony nechal ulít v dílně Uměleckého zvonařství Dytrychová v Brodku u Přerova. A někdy v srpnu před dvěma lety nám zavolal, ať si pro ně přijedeme,“ popsal předseda spolku Pod střechou.

Jeho původní záměr byl dostat zvony do kostelních věží pomocí původních historických postupů. Byl už domluvený s tesařem Petrem Růžičkou. „Ten ale bohužel zemřel, takže osazení zvonů nabralo roční zpoždění,“ posteskl si Schierl.

Netradiční práce

Ve čtvrtek si tři zvony pověsil na hák svého jeřábu Jan Horny, pracovník plzeňské firmy, pro kterého je zvedání břemen denním chlebem. Zvony ale ještě nikdy netransportoval.

„Proto jsem se také toho úkolu rád chopil,“ řekl. Samo zvedání zvonů do věží podle něj náročné nebylo. „Nejdůležitější je dávat pozor, aby se nikomu a ničemu nic nestalo. Nedovedu si představit, co by Pán Bůh dělal, kdybych ty zvony pustil na zem,“ popsal svou úlohu Horny.

Zapadlý jeřáb

Připustil ale, že jeden problém nastal. „Nevím, jak se odsud dostanu. Klouže to,“ dodal. Jeho obavy se naplnily. Když do jedné věže dostal dva menší zvony, a měl se třetím téměř půltunovým přejet na jiné místo, zapadl do navážky. Několik hodin pak trvalo, než se podařilo sehnat vyprošťovací techniku.

I přes tyto problémy nakonec všechny tři zvony doputovaly do obou kostelních věží. Největší, nově ulitý zvon Panna Marie a dva menší, původní umíráček Anděl smrti a ten zasvěcený svatému Ivanu a svatému Vintíři, se poprvé oficiálně rozezvučí při tradiční pouti 1. května příštího roku. „Budou slyšet až ve Žluticích,“ řekl Jiří Schierl.

Kdy se ovšem ke třem zvonům připojí i zvuk posledního, který je zasvěcený Panně Marii Bolestné, zatím není jisté. „Bude ve zvoničce, kterou v roce 2006 zničili zloději. Tu obnovíme v rámci opravy střechy, krovů a bání, na kterou nyní sháníme dotační peníze,“ doplnil Schierl. Výhodou je, že na jeho instalaci už jeřáb nebude zapotřebí. Váží totiž jen 28 kilogramů.