Grafici tvoří v areálu poutního kostela, plenér je beneficí pro Skoky

Letos zde pracují už popáté. Výsledky jejich snažení v podobě grafických listů budou k vidění a zakoupení přímo ve Skocích o nadcházejícím víkendu.



„Nikdy nedáváme plenéru nějaké nosné téma. Je jím samo místo. Funguje to, tvůrčí potenciál jsme za těch pět let nevyčerpali,“ říká Terezie Unzeitigová, spoluorganizátorka akce. Od roku 2015 jezdí do poutního kostela jako dobrovolná kostelní služba.



„Od roku 2017 pak pořádáme plenér. V roce, kdy se slavilo 300 let původní kaple, jsme si řekli, že by to chtělo udělat i něco víc. Vše do sebe krásně zapadlo a z myšlenky pomoct kostelu vznikl právě plenér,“ vysvětluje.

Ona pomoc je velice jednoduše vyčíslitelná. Veškerý výtěžek z prodeje grafických listů, které v rámci plenéru vzniknou, jde totiž na konto spolku Pod střechou, který poutní kostel obnovuje. „Máme rádi tohle místo, takže rádi pomůžeme,“ říká Terezie.

Výtvarníci, nebo spíš výtvarnice, nejčastěji používají techniku linorytu. „Rády ale děláme i nejrůznější experimenty. Třeba s břidlicí či dřevem. Prostředí k tomu vybízí. Zkoušíme i tisk z hloubky, ale to je náročnější technika. Ne vždy se tak dílo podaří,“ líčí tvůrčí invenci spoluorganizátorka plenéru.

Na něm se za pět let vystřídalo přibližně 50 výtvarníků. „Jsme otevřená akce, takže se tady v době plenéru autoři střídají,“ konstatuje Terezie Unzeitigová. Přesto má akce už své stálé návštěvníky. Mezi ně se už počítá i Dominika Cíchová. Letos přijela do Skoků potřetí.

„Kamarádka mé spolubydlící mi řekla, ať to tady zkusím, že se mi akce bude líbit. A měla pravdu,“ říká o svém oblíbeném grafickém plenéru Dominika. Pro absolventku Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni je prostředí hodně inspirující.

„A navíc je to takový můj útěk z civilizace,“ říká výtvarnice z Prahy. Inspiraci pro svou tvorbu na plenéru čerpá nejen z prostředí, ale i od ostatních účastníků akce. „Všichni mi dokážou něco dát,“ vysvětluje Dominika, mezi jejíž nejoblíbenější techniky patří kresba, zejména portrétní, a linoryt. Ve Skocích ovšem zkouší i něco jiného, například tisk z hloubky.

Spolek Pod střechou se chystá i na obnovu Gasthausu, který je středobodem celého plenéru. „Chce ho zobyvatelnit, což je super nápad. Nejenom kvůli nám, ale i kvůli poutníkům. Rádi svými skromnými silami této myšlence pomůžeme,“ dodává Terezie Unzeitigová.