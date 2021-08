Modrá krev ve Varech a Spisovatelé u pramenů. Pouliční divadlo lidi baví

Tedy od doby, kdy se naplno rozjela série nejrůznějších akcí v rámci Karlovarského kulturního léta. Divadelní společnost Viktora Braunreitera láká diváky na velké příběhy i vtipné historky ze života slavných.



I když má tato iniciativa letitou tradici, poslední dva roky je její program mnohem barvitější. Důvodem je krize způsobená onemocněním covid-19, která nejcitelněji dopadla právě na cestovní ruch.

Kulturní a společenské akce mají zájem turistů o Karlovy Vary oživit, zároveň však chtějí zpříjemnit život i místním. A to se divadelní společnosti Viktora Braunreitera daří.

Dvakrát týdně si dává s publikem dostaveníčko přímo v centru města u Vřídla, na Mlýnské kolonádě nebo u Císařských lázní a zájemce pak Viktor společně se svými herci provádí historií města i slavných osobností, které kdy do Karlových Varů zavítaly.

Neruda a spol. u pramenů

„Letos je největší zájem o komentované prohlídky Modrá krev ve Varech a Spisovatelé u pramenů,“ usmívá se dlouholetý principál divadelní společnosti, která se právě na historii specializuje.

„Základem jsou pro nás velké příběhy našeho kraje. A pro mě osobně jsou to před psaním scénářů hodiny a hodiny strávené v knihách o českých dějinách a dobových kronikách, abych mohl nastudovat nejen to, kdo tu před námi žil, co uměl a dokázal, ale i příběhy slavných, kteří si sem přijeli léčit bolavý žlučník. Nakonec tu leckdy zažili spoustu zajímavých věcí, které je inspirovaly,“ vypráví divadelník.

Jen tuto středu se v sedm večer před Vřídlem sešlo na sto dvacet lidí a během procházky k prvnímu zastavení u lanovky Diana se ještě několik dalších diváků z řad kolemjdoucích stačilo narychlo přidat.



Na jednotlivých zastaveních herci během bezmála hodiny a půl trvajícího pásma diváky seznámili, s čím že se to v Karlových Varech léčila slavná autorka kuchařek Magdaléna Dobromila Rettigová, co prožíval při svých návštěvách města Johann Wolfgang Goethe nebo jak komentoval ochutnávku místních pramenů Jan Neruda.

Loňský tahák znovu na programu

Už bez divadelních rekvizit a jen tak v civilu provází Viktor Braunreiter zájemce o historii také po hřbitově v Drahovicích. Ten je plný opulentních hrobek známých karlovarských rodin, jako byli Mattoniové, Becherové či Puppové.

„Poprvé jsem zdejší prohlídku zorganizoval loni a téměř okamžitě jsem ji musel pro velký zájem o pár dní později zopakovat. A pak ještě několikrát. Během léta jsem tu nakonec provedl dobrých pět stovek klientů,“ vzpomíná Braunreiter. Dodává zároveň, že se leckdy prohlídka protáhla třeba i na tři hodiny, přesto se nikdo nenudil.

„Inspirujících osobností, na které můžete zavzpomínat, je tu totiž víc než dost. Já sám chodím nejraději k hrobce barona Augusta Freidricha Ulricha Lützowa. Baron se do Karlových Varů zamiloval natolik, že tu dokonce zřídil na vlastní náklady chudobinec a mimo jiné městu daroval i mnoho zvířecích soch včetně slavného kamzíka. Dožil sám a bez rodiny, o to víc ale pomáhal. Chudým dívkám třeba vypravoval velikánské svatby,“ uzavírá principál.



Letní program Pouličního divadla Viktora Braunreitera zájemci najdou na stránkách Karlovarského kulturního léta mestozazitku.cz/kkl a nejbližší komentovaná prohlídka s hereckým doprovodem je naplánována už na sobotní patnáctou hodinu. Jmenuje se Jsme nejlepší a sraz je u Císařských lázní.