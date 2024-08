Životní prostředí a kulturní dědictví má mít přednost v ochraně, říká geolog

V čem spočívá důležitost živce?

Živec je důležitá surovina pro sklářský a keramický průmysl. Ložisek kvalitního živce není po republice mnoho. Z tohoto pohledu, pokud by se našlo nějaké, které má zajímavé zásoby kvalitní suroviny, tak pochopitelně zájem o těžbu bude.

Patří podle vás těžba této suroviny do Krušných hor s přihlédnutím k tomu, že se chystá vyhlášení chráněné krajinné oblasti?

To jsou dvě různé věci. Pokud bychom si vzali historii Krušných hor, tak za celá ta století byl jejich rozvoj vždy spojený s těžbou a zpracováním nerostných surovin. Ale pokud bychom přešli do současnosti, tak se musíme ptát, jak by těžba probíhala, a zejména kudy by se následně surovina expedovala. Pokud jde právě o expedici, která je plánovaná přes nejcennější části kulturní památky na Bludné, přes národní kulturní památku Blatenský vodní příkop, která je součástí UNESCO, tak musí být součástí posuzování vlivu záměru na životní prostředí i posouzení vlivu na kulturní a historické charakteristiky. A to existující studie zcela pomíjí.

Je podle vašeho názoru důležitější těžba živce, nebo ochrana krajiny a přírody?

Priorita je v tomto případě jednoznačně ochránění veřejného zájmu, to znamená jak z hlediska ochrany životního prostředí a krajiny, tak z hlediska kulturního dědictví.

A kdyby nakrásně někdy někdo přišel s tím, že veřejným zájmem je otevření lomu a těžba strategické suroviny?

Potom je to samozřejmě na posouzení soudem.