V potravinové bance dochází trvanlivé jídlo, ocení ale i pleny či pastelky

„Zatímco v roce 2019 šlo o přibližně 2 500 osob, loni už nás potřebovalo 5 680 osob,“ potvrdil ředitel karlovarské potravinové banky Milan Hloušek s tím, že zájem jednotlivců i odběratelských organizací se zvyšoval postupně po celý pandemický rok 2020 a nadále přetrvává.



„Aktuálně nám tak ve skladech začínají chybět hlavně trvanlivé potraviny, konkrétně trvanlivé mléko, instantní polévky, paštiky, masové konzervy a kompoty. To ani nemluvím o medu nebo džemech, ty nám došly už dávno,“ povzdechl si Hloušek.

Uvítal proto, že se na rozdíl od loňského roku jarní kolo celorepublikové Sbírky potravin uskuteční. Startuje v sobotu 24. dubna ráno, a to ve všech větších obchodních řetězcích s potravinami a drogistickým zbožím.

„Po celém kraji už jsou připraveni brigádníci a dobrovolníci, kteří lidem poradí, co mají koupit a kam to dát. U vchodů do obchodů nebo u kas zároveň lidé najdou i místa se statickou sbírkou, tedy koše nebo sběrné boxy s naším logem, kam mohou nakoupené zboží vložit,“ vysvětlil Hloušek.

Co se v kraji vybere, to tam také zůstane

„Budeme moc rádi, když budou dárci myslet i na děti. Oceníme jednorázové pleny, dětské výživy, ale třeba i pastelky nebo hračky,“ upřesnil Hloušek s tím, že co se v Karlovarském kraji během sbírky nashromáždí, to také v regionu zůstane.



„Lidé se nás často ptají, jestli to, co koupili, nepoletí třeba do Afriky. Nepoletí, všechno zboží pečlivě rozdělujeme mezi jednotlivé organizace, které působí tady u nás v kraji,“ dodal Hloušek.

Podle něj teď nejčastěji potřebují pomoc nejen lidé bez domova, ale i samoživitelky. „Přibývá však i úplných rodin, které se kvůli koronavirové pandemii ocitly v nouzi. Také pro ně je sbírka určena,“ podotkl Hloušek.

Do jarní Sbírky potravin se zapojí i online obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco, kde mohou zákazníci kupovat trvanlivé potraviny a drogerii až do 2. května. Také ty pak poputují do regionálních potravinových bank včetně té karlovarské. „Na webu na nás zároveň najdou dárci i telefonní spojení. Když nestihnou nakoupit v sobotu, mohou zavolat a přijet za námi kdykoliv osobně,“ připomněl Hloušek.

Ten zároveň doufá, že jarní kolo sbírky bude podobně úspěšné jako to z loňského podzimu. Celorepublikově byla právě tato sbírka z 21. listopadu 2020 historicky vůbec nejúspěšnější. Vynesla 440 tun zboží pro potřebné, konkrétně v Karlovarském kraji lidé pro sklad potravinové banky nakoupili téměř 15 tun potravin a drogerie.

„Bez dalšího pravidelného zásobování bychom i přesto dál fungovat nemohli. A také v této oblasti jsme zaznamenali nárůst,“ zdůraznil Hloušek.



Více než v jiných letech pomáhaly během pandemie obchodní řetězce, které potravinovým bankám po celé republice posílaly zboží průběžně a pokračují v tom i letos. Nejčastěji dodávají ovoce, zeleninu a pečivo.

Mezi největší odběratele krajské potravinové banky patří už tradičně Armáda spásy v Karlových Varech, regionální sekce organizace Člověk v tísni, Pomoc v nouzi, farní a oblastní charity od Aše po Cheb, SOS dětská vesnička Karlovy Vary, Hospic Sv. Jiří v Chebu nebo Světlo Kadaň. Jde o různé terénní služby, ale také o provozovatele azylových domů, nocleháren a nízkoprahových denních center či zařízení pro seniory.

Cílovými skupinami jsou tak především samoživitelé, lidé bez domova, senioři a zdravotně postižení. Nově jde ale třeba i o zkrachovalé podnikatele.