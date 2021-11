Přibývá lidí, kteří potřebují pomoc druhých, jenže šetřit začali i dárci

Senioři, lidé bez práce, samoživitelé nebo třeba rodiny topící se v dluzích či podnikatelé, kterým udělal covid čáru přes rozpočet. To jsou lidé, kteří stále častěji potřebují pomoc potravinové banky. Potíže už však mají i dárci. Ukázal to poslední sběrový den, který se v obchodech konal v polovině listopadu.

„Už dávno to nejsou jen lidé bez domova, kteří musí vyhledat potravinovou pomoc. Je jich mnohem víc. Každý den někdo volá nebo píše a ptá se. Do potíží se dostávají i lidé, kteří donedávna normálně fungovali, kteří to dříve nepotřebovali. Ale ztrátou zaměstnání nebo i nemocí se najednou dostávají do finančních problémů. To je jak lusknutím prstu, jak rychle mohou dluhy člověka srazit na dno,“ říká ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek.

Upřesňuje, že před dvěma lety využívalo pomoc banky 2,5 tisíce unikátních klientů, tedy těch, kteří si mohou přijít pro pomoc opakovaně. Loni už to bylo 5,6 tisíce lidí a letos jich už je přes sedm tisíc.

„Může jich být i víc, potraviny se k nim mohou dostávat přes naše odběratele. Těmi jsou například intervenční centra pro lidi ohrožené domácím násilím, dluhové poradny, farní charita, Armáda spásy, Člověk v tísni, ale i zařízení pro seniory či zdravotně postižené. Počty lidí v problémech jdou razantně nahoru. Je vidět, že se ve společnosti něco děje, že se na prahu chudoby ocitá stále víc rodin,“ zamýšlí se ředitel potravinové banky.

Jeho slova potvrzuje Jana, která se jako samoživitelka bez práce obrátila s prosbou o pomoc na organizaci Nádech. Musí platit za byt, energie, šatit děti. Přestože dostává sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti, právě peníze na jídlo v rozpočtu hledá obtížně. „Je to úžasná pomoc, velmi nám to pomáhá,“ říká.

I dárci musí šetřit

Jenže podle ředitele Hlouška už situace není růžová ani na opačné straně. I dárci musí šetřit.

„Poznali jsme to při poslední potravinové sbírce. Lidé chtěli darovat, často to jsou pravidelní dárci, ale sami říkali, že nemohou dát víc, protože situace je složitá a nevědí, co bude. Přinesli nám do košíku třeba pytlík rýže nebo těstovin. Přesto byla sbírka úspěšná. Kolik potravin se podařilo vybrat, zatím přesně nevíme, stále svážíme potraviny z obchodů, kde sbírka probíhala,“ uvádí ředitel Hloušek, který míní, že potřebu šetřit si nyní uvědomuje každý.

„I my na to pamatujeme. Víme, že lidé ty problémy mají a počítáme s tím, že tohle zimní období nebude žádná legrace. Nasbírali jsme spoustu potravin, ale to neznamená, že je všechny teď před Vánoci vydáme. Budeme šetřit, abychom měli zásoby na celou zimu a abychom mohli potřebným potraviny postupně rozdávat. Nevíme, co přijde,“ nabádá k opatrnosti ředitel Hloušek.

Připojuje informaci, že do konce listopadu se ještě mohou dárci do sbírek zapojit, a to online. Do banky totiž není možné kvůli bezpečnosti nosit potraviny osobně. Ty je možné darovat jen při pravidelných sbírkách přímo v obchodech, které se konají vždy na jaře a na podzim.

„Zdá se, že situace se opakuje. My zatím nevíme, jak se situace ohledně pandemie bude vyvíjet, ale jako banka bychom měli mít na skladě potraviny pro mimořádné situace. Například pokud by se v karanténě ocitlo nějaké zařízení sociálních služeb nebo celá ubytovna. Pak se můžeme ozvat s tím, že jsme schopni to zařízení zásobovat potravinami třeba týden. Takže i na tohle musíme myslet a pamatovat, na tu mimořádnou pomoc,“ dodal ředitel potravinové banky Milan Hloušek.