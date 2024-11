Potravinová banka ve sbírce získala 16 tun jídla, opět mluví o rekordu

„Věřím, že vyrovnáme, možná i překonáme rekord z loňského podzimu, kdy nám dárci věnovali 16,4 tuny pomoci,“ řekl ředitel potravinové banky Milan Hloušek.

Ve skladech potravinové banky jsou nyní výtěžky hned ze dvou sbírek. V té první veřejnost podpořila oblasti zasažené povodněmi úctyhodnými 49 tunami zejména balených vod, ale i čistících prostředků či nářadí. „Kdybychom neměli nové prostory v Královském Poříčí, těžko bychom dokázali všechny dary uskladnit,“ uvedl Hloušek.

„Je úžasné sledovat, jak dokáže naše země v těžkých dobách spojit síly,“ komentoval výsledky podzimní potravinové sbírky Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank. V rámci celé republiky dárci věnovali 572 tun potravin a 68 tun hygienických potřeb.

V Karlovarském kraji se do podzimní potravinové sbírky zapojilo 32 obchodů. Zorganizovat podobnou akci by nebylo možné bez práce dobrovolníků. „Máme stabilní tým lidí, kteří nám pomáhají vždy. Vedle studentů či seniorů při sbírkách dobrovolně pomáhají například i skauti a sokolové,“ vypočetl Milan Hloušek. Na zdárném průběhu sobotní sbírky se podle něho v regionu podílelo 180 dobrovolníků.

Při sbírkách zažijí nejrůznější situace. „Třeba v Kraslicích si do obchodu přišel nějaký pán vysloveně vylít zlost. Dobrovolnice ale zachovala klid a do konfliktu s ním nešla,“ nastínil stinné stránky podobných akcí Hloušek. Vypjaté momenty ale kompenzují ty hezké. „Například v Karlových Varech nám pán udělal nákup v hodnotě téměř pěti tisíc korun,“ doplnil.

I když se výtěžek z podzimní sbírky blíží k rekordním číslům, a se základními potravinami by měla banka vyjít až do jara, už teď je Milanu Hlouškovi jasné, že některý sortiment chybět bude. „Nejméně máme masových konzerv, marmelád a kompotů. Také bychom potřebovali nějaké dobroty do mikulášských balíčků pro děti,“ vypočetl ředitel.

Bance chybějí statisíce na provoz

Důvodem, proč je například konzerv nedostatek, je nová služba potravinové banky. „Spustili jsme mobilní výdejny pomoci. Díky nim se podpora dostane i do míst, kam v minulosti ne. Například do Toužimi či Žlutic. Zatím jsme letos vydali 2830 balíčků, do konce roku jich budou určitě tři tisíce,“ doplnil ředitel.

Nové skladovací prostory v Královském Poříčí jsou pro potravinovou banku díky kapacitě požehnáním, ale kvůli náročnosti na provozní náklady svým způsobem i prokletím. „Letos nám bude chybět přibližně 600 tisíc korun,“ poukázal Hloušek na svízelnou finanční situaci banky.

„V příštím roce navíc musíme vyřešit sanaci sklepa proti vlhkosti, potřebujeme nové regály i opravit váhy. Pro příští rok tedy budu shánět peníze, kde se jen dá. Oslovit chci kraj, ale také obce a města,“ dodal ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje.