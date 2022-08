V potravinové bance zůstávají jen sladkosti, chybí mouka, rýže i olej

„Vypadá to tady jako u snědeného krámu,“ smutně krčí rameny ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek při pohledu do prázdných regálů. Nebýt zásilky z centra v Praze, měli by v Sokolově prakticky pouze sladkosti.

„Z centrálního skladu jsme dostali masové konzervy, těstoviny a kečup. Z toho se už dá jídlo uvařit. Ale základní věci, jako jsou třeba mouka, rýže či olej, nám stále chybí,“ popisuje.

S očekáváním proto vyhlíží termín podzimní celonárodní sbírky potravin. Jenomže ten bude až v listopadu. Navíc se Milan Hloušek obává toho, že její výnos bude menší než v minulosti.

Už výsledek jarní celonárodní sbírky potravin byl hubenější. Navíc vše, co banka od dárců dostala, rozdala ještě na jaře potřebným. To, že je o služby potravinové banky v poslední době enormní zájem, dokazuje podle Milana Hlouška srovnání loňského a letošního roku. „Vloni jsme rozdali 180 tun potravinové pomoci. Stejné množství jsme letos distribuovali za pouhý půlrok,“ říká ředitel.

Darů od veřejnosti přitom ubývá. „Plně ale lidi chápu. V současné době nikdo nemá peněz nazbyt,“ říká ředitel potravinové banky. „Uvítali bychom ale solidaritu třeba firem, velkoskladů či velkých prodejen potravin,“ naznačuje možné řešení Milan Hloušek.

Situaci výrazně ovlivnila uprchlická krize. I když hlavní nápor pominul, ještě dnes pracovníci potravinové banky čas od času vezou pomoc právě uprchlíkům. Ale už ji není kde brát. Navíc se v souvislosti se vzrůstajícími cenami hlásí noví zájemci o pomoc jak z řad organizací, tak jednotlivců. „Ty se snažíme zkontaktovat s poskytovateli sociálních služeb,“ podotýká Milan Hloušek.

V potravinové bance se tak do slova a do písmene dveře netrhnou. Jezdí sem jak dodávky z obchodů s „rychloobrátkovým“ zbožím, jako je chléb či mléčné výrobky, ale především auta těch, kteří pomoc banky využívají.

Boj proti chudobě ztěžují prázdné regály

„Pomáháme lidem, kteří měli problém s alkoholem či drogami, k návratu do normální společnosti,“ říká o aktivitách karlovarského spolku Living Israel jeho předseda Michail Rosushchan. „Potravinová banka nám velice pomáhá. Pracujeme totiž bez jakékoliv státní podpory. Máme zatím osm klientů, do konce října by jich mělo být deset,“ dodává předseda spolku.

Sotva naloží do svého auta mražené pizzy, už před vraty stojí další vůz s logem organizace Světlo Kadaň. „A takhle je to tady každý den,“ komentuje frmol před sokolovským skladem Hloušek.

On ani jeho kolegové ovšem nesedí se založenýma rukama a nečekají na to, kdo se ustrne a přiveze nějaký potravinový dar. „Jezdíme po obchodních řetězcích a snažíme se získat cokoliv. Třeba pečivo, příležitostně ovoce, kávu či sušenky. Podařilo se nám například zajistit dodávku mražených croissantů,“ vypočítává ředitel.

Stále v regálech ale chybějí trvanlivé základní potraviny, jako je třeba už zmiňovaná mouka či dostatek těstovin. „I my se snažíme svou prací bojovat proti chudobě. Ale s prázdnými regály to jde jenom těžko. A podzimní sbírka je ještě daleko,“ dodává Milan Hloušek.