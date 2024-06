Jako by šlechta z Bečova vůbec neodešla. Zámek oživují střípky z jejího života

Na zámku v Bečově mají stroj času. Stačí se jen trochu zasnít, přivřít oči a v druhém patře zámeckých interiérů se návštěvníci mohou hravě přenést více než sto let do minulosti. Na stole leží rozepsaný dopis, nedokouřený doutník, pomerančový dort či hrnky připravené na podávání čaje. Pokoje vypadají, jako by je jejich obyvatelé právě opustili.