Kraj při jednáním s pojišťovnou připomíná, že do nově vznikající průmyslové zóny míří strategický investor Mercedes-Benz Trucks a s ním až pět tisíc zaměstnanců s rodinami. Ve hře je i přeshraniční spolupráce, kdy by chebská nemocnice zajišťovala péči pro klienty z Německa.
„Stále vedeme diskuze kolem chebské nemocnice, protože jako hranice je doporučováno minimálně 600 porodů za rok. To splňuje nemocnice v krajském městě, což lze pochopit, protože je tam intenzivní péče. Pak následuje Sokolov a nejméně se rodí v Chebu. Jenže právě Chebsko čeká v nejbližších letech bouřlivý rozvoj. Proto se snažíme tu záležitost řešit s ohledem na budoucnost,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
Přesvědčit těhotné ženy, že právě Cheb je pro ně to pravé, se snaží i samotná porodnice. Každý měsíc se zde konají předporodní kurzy Kuk na svět, nedávno porodnice uspořádala den otevřených dveří.
„Všichni víme, že porodnost zásadním způsobem klesá v celé republice. Ano, máme tu nižší počet porodů, ale je třeba vzít v úvahu, že Cheb je spádově nejzápadnější porodnice v Čechách. Funguje pro celý Ašský výběžek i pro část Plzeňského kraje, jako je Tachovsko. Troufám si tvrdit, že porodnice v Chebu, která je nedílnou součástí celého gynekologického oddělení nemocnice včetně ambulance a lůžkové části, má své opodstatnění,“ argumentovala ředitelka Nemocnice Cheb Miloslava Lukešová.
Připomněla, že zdravotní pojišťovny musí ze zákona zachovat dostupnost této zdravotní péče v regionech. A navíc, pokud by ženy musely jezdit rodit do vzdálenějších lokalit, mohlo by to pro některé znamenat problém. Zejména u rychlých a překotných porodů.
Vedle masivního přílivu nových obyvatel je pro nemocnici v Chebu velkým tématem i přeshraniční spolupráce. „Obracejí se na nás kolegové z Německa, zemští radní a podobně, že by měli zájem, abychom pro ně zajišťovali zdravotní péči. Tohle chceme argumentačně řešit s pojišťovnami, ale třeba i s ministerstvem zdravotnictví. Ono něco zavřít je velmi jednoduché, ale znovu otevřít, to bývá hodně náročné. Takže uděláme všechno pro to, aby porodnice v Chebu zůstala,“ dodal hejtman Kubis.