Sedm výtvarníků vdechlo v dílnách Thunu život svým představám o porcelánu

„Vybírala jsem je poctivě. Jejich práci znám, a když je člověk dobrý malíř, mohl by své vize přenést i na porcelán,“ vysvětluje karlovarská výtvarnice, která s porcelánkou dlouhá léta úzce spolupracuje.



Práce s porcelánem má ale svá specifika. Žár udělá své. „Ještě před začátkem práce jsem proto všechny na záludnosti upozorňovala. Někdo na ně přišel rychleji, jiným to trvalo déle. Ale nakonec se do toho dostali všichni,“ popisuje úskalí práce s porcelánem Lenka Sárová Malíská.

„Skoro vše nebylo podle mých představ,“ směje se Teodor Buzu z Moldávie, který ovšem žije a tvoří na jihu Čech. „Je to o pokoře před materiálem. A porcelán je dáma, která k sobě nepustí každého blbce,“ říká výtvarník. To, co vyšlo z pece, pro něj tak bylo překvapením. „Ale i negativní překvapení může být pozitivní. Je to jen otázka pohledu na věc,“ doplňuje Teodor Buzu.

Podle polské výtvarnice Anny Schumacher je porcelán pro malíře fascinující materiál. „V Polsku bohužel nemám možnost s ním pracovat. Ale když jsem tady vyzkoušela různé techniky, chtěla bych zkoušet další a další věci. Klidně bych tady vydržela měsíc. Intenzivně si užívám každý moment v dílně,“ svěřuje se výtvarnice z Krakova. „Z Polska mi píšou kolegové výtvarníci, že mi závidí, že tady mohu tvořit,“ doplňuje.

Výsledky práce sedmi výtvarníků mohou do začátku září obdivovat návštěvníci novorolského Muzea porcelánu v areálu podniku. „Sérii děl pak budeme vystavovat ještě v karlovarském Grandhotelu Pupp v rámci Porcelánových slavností ve dnech 3. až 5. září,“ doplňuje Lenka Sárová Malíská.

Prezentovat se bude tři až pět výrobků od každého autora. „Ty se pak stanou majetkem Muzea porcelánu. Takto ucelená prezentace výsledků našeho workshopu už ale zřejmě nikdy k vidění nebude,“ říká.



Iniciátorka workshopu by byla ráda, kdyby se podařilo vydat i katalog. „To ale záleží na tom, jestli se nám podaří sehnat grant od kraje,“ dodává.