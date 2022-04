Návštěvníci kvůli prohlídce novorolské porcelánky přeletěli i oceány

Více než 80 tisíc lidí přivítalo za devět let existence Návštěvnické centrum Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku. To letos vstupuje do desáté sezony. V nezměněné sestavě a s nezměněným vstupným.