Zakázek má novorolská porcelánka i v pandemii dost, ale scházejí jí lidi

„S covidem taky zápolíme, ale úplně jinak, než by se dalo čekat,“ říká generální ředitel porcelánky Vlastimil Argman. Firmu totiž neohrozil virus jako takový, spíš všechna protiepidemická opatření kolem něj.



„Máme dvojnásobnou absenci oproti normálu, navzdory tomu, že máme stabilně necelé jedno promile pozitivních případů. Z osmdesáti procent ale zaměstnáváme ženy a ty se teď musí doma starat o děti,“ vysvětluje Vlastimil Argman.

Porcelánka od září loňského roku přijala dalších padesát lidí a momentálně má šest stovek zaměstnanců, stále však hledá další.

„Svým závazkům totiž dostát musíme, zákazníci jsou často velmi nekompromisní a nějaká pandemie je vůbec nezajímá. Mají uzavřené obchodní kontrakty a my jsme tu od toho, abychom dodávali zboží včas a v potřebné kvalitě. Takže nám nastaly zlaté časy ohledně naplnění výroby, bohužel zápasíme s nedostatkem lidí. Momentálně jich v provozu chybí téměř dvacet procent,“ upozorňuje generální ředitel firmy, která si dokázala během uplynulých měsíců získat i český trh.

A to díky novému tvaru Lea karlovarské designérky Lenky Sárové Malíské. Ta původně cílila na mladší ročníky, které si začínají teprve zařizovat domácnost, a vymyslela jednoduchý tvar porcelánu s minimalistickým reliéfem. S poptávkou po nádobí, které se dá mýt v myčce a navíc stohovat, se ale během Vánoc událo něco, co nikdo nečekal.

Z talířů ze supermarketu bude trvalka

Až 90 procent produkce novorolské porcelánky jde na export, souprava Lea však ukázala, že o český porcelán je čím dál větší zájem i v tuzemsku.

„Hodně tomu pomohla společná vánoční akce v Lidlu, kdy si talíře a mísy z této soupravy mohli lidé koupit přímo u pokladny. Ihned po Vánocích pak zájem o naše výrobky stoupl na e-shopu až o tři sta procent,“ usmívá se Vlastimil Argman s tím, že zájem trvá doteď.

„Jsou to právě domácnosti, které momentálně naši poptávku táhnou. Nejspíš i proto, že lidé sedí už moc dlouho doma, a tak stále víc touží po tom, aby měli kolem sebe něco krásného. Navíc už jim nejspíš levný porcelán z Číny nevyhovuje,“ přemýšlí nahlas Argman.

„Máme sice obrat 450 milionů a e-shop z toho dělá sotva sedm milionů, ale veškeré zboží z něj jde právě na náš trh. A to je hezké. Lidé znovu objevili poctivý český porcelán a to je vlastně na celé téhle marketingové akci to nejlepší,“ dodává.



Bez pomoci státu

Ekonomicky se loni porcelánce, která svého času čelila dokonce insolvenci, dařilo natolik dobře, že skončila s více než šestimilionovým čistým ziskem a letos to podle objednávek vypadá rovněž velmi nadějně.

„Z covidových programů vlády jsme nečerpali ani korunu, stejně bychom peníze hned tak neviděli. My raději chodili do práce a tak to i zůstane. Jen doufám, že už brzy skončí plošná protiepidemická opatření, abychom měli opět plný stav zaměstnanců,“ konstatuje generální ředitel firmy.

Ta momentálně vedle Evropské unie začíná dodávat zboží i do Skandinávie nebo do Egypta. A to v objemech, o kterých se firmě ještě donedávna ani nesnilo.