Nadšenec v zaniklé obci obnovuje středověkou tvrz, shání staré cihly

„Původně jsme předpokládali, že na chlév budeme potřebovat více než 46 tisíc cihel. Podle doporučení památkářů by to měly být cihly staré, bourané. Jedině tak bude nová budova skutečně autentická,“ vysvětlil Petr Jaška.

Z Chebu, kde se likvidovaly staré domy na Májové ulici, získali pět plných třináctitunových náklaďáků suti. Jenže když všechny cihly očistili a spočítali, zjistili, že jich je jen něco málo přes 10 tisíc.

„Základy a části zdiva v přízemí chléva jsou ale zachovalé, proto jsme se rozhodli, že začneme stavět na stávajícím zdivu, které se tehdy zbourat nepodařilo. To snížilo množství potřebných cihel na přibližně 33 tisíc kusů,“ vypočítává Petr Jaška.

Zaniklá obec Pomezná Někdejší obec Pomezná, německy Markhausen, leží severozápadně od Chebu na levém břehu řeky Ohře. Jednotlivá stavení se rozprostírala prakticky na hranicích Čech a Bavorska. První písemnou zmínku o obci se podařilo doložit už v roce 1225, kdy se v listinách objevují jména bratrů Konráda a Berchtolda z Markhausenu. V roce 1424 zde stojí pět velkých a šest menších statků, čtyři malá hospodářství a mlýn. Kolem roku 1800 má Pomezná už více než sto dvacet obyvatel a dvaadvacet usedlostí.

Po válce byli obyvatelé nuceně vysídleni a o pár let později opuštěné domy srovnaly se zemí radlice buldozerů. Stát zůstala jen věž někdejší tvrze.

Paradoxem je, že přestože v katastru nemovitostí nebyla evidovaná a tedy oficiálně neexistovala, byla už v květnu 1958 zapsaná do seznamu kulturních památek.

V roce 1976 pak byla celá obec Pomezná nakonec úředně zrušena.

Budovu chléva plánuje znovu vystavět přesně v podobě, jakou měla před válkou. Plány tak vznikly podle dochovaných historických fotografií.

Přibližně pět tisíc cihel Jaška získal, když krumpáčem a lopatou vyprošťoval ruiny statku z nánosů zeminy. Tolik potřebný stavební materiál získává i díky lidem z okolí.

„Od nich cihly svážím starou oktávkou. Zjistil jsem, že nějakých 200 cihel uveze, takže když se třikrát otočím, tak těch 600 cihel přivezu. Momentálně nám chybí nějakých 13, 14 tisíc. Pevně věřím, že do konce roku potřebné množství sesbíráme,“ doufá Jaška.

Cihly z památek

Ten se navíc rozhodl, že v obnoveném chlévu pomyslně vzkřísí celou zaniklou obec Pomezná. Obešel proto zbytky staveb v okolí a na každé z nich hledal zachovalý stavební materiál.

„Z ruin v lese už máme cihly z pěti původních statků, které tu dřív stály. Těch cihel není moc. Tady se najdou dvě, támhle tři. Nejvíc jich máme z bývalého mlýna. Tam jsem jich objevil rovný tucet,“ přibližuje Jaška.

V souvislosti s cihlami dostal také další nápad. Při cestách s rodinou po památkách ho napadlo že by bylo hezké, kdyby jim na každé z nich také jednu symbolickou cihlu darovali.

„Představuji si, že až budeme zdít vedlejší stěnu chléva, tak tam ty darované položíme ‚na štorc‘, a necháme je neomítnuté. A až bude zeď hotová, jednotlivé cihly popíšeme tak, aby bylo vidět, odkud která pochází,“ nastínil Jaška s tím, že se mu „památeční“ cihly už začínají scházet.

Nyní se tak chystají třeba do Nového Kostela, kde na ně jedna čeká, už mají cihlu z Kopanin, z Boskovic, čeká na ně i na chebském hradě a na Seebergu. Na podzim by Jaška také chtěl obejít ruiny významných chebských památek, které posledních padesát let nepřežily, a pokusit se přivézt nějaké další cihly.

„Moc bych stál o cihlu z Vackova, z Horní Hraničné nebo třeba ze sv. Anny,“ doplňuje Petr Jaška, který podle svých slov není na obnovu statku sám. V jeho snaze jej významně podporuje Karlovarský kraj, pomáhá i řada menších nadací.