Věž v zaniklé obci Pomezná na Chebsku přikryje replika gotického krovu

Bývalá obec Pomezná vstává z popela. Nadšenec, který se roky snaží vzkřísit to, co po ní zbylo, chce letos na věž usadit repliku vysokého raně gotického krovu. | foto: Archiv Petra Jašky

Kdysi tu přímo na česko-německých hranicích žili lidé. Po válce však přišel odsun původních obyvatel a lokalitu protnula železná opona. Opuštěnými domy se prohnaly radlice buldozerů.

Na místě zbylo jen pár ovocných stromů, jako tiché memento zůstalo z celé obce stát torzo kamenné čtvercové věže někdejší historické usedlosti, která před válkou sloužila zřejmě jako sýpka. Rozpadající se zdivo upoutalo pozornost Petra Jašky z Chebu, který zjistil, že má před sebou pozůstatky historického panského sídla, kolem kterého později vyrostl statek.

Spolu s rodinou a přáteli se rozhodl, že někdejší usedlost znovu vzkřísí k životu. Podle starých fotografií, které se mu podařilo objevit, dostavěl zdivo původní věže. Letos se chystá na věž usadit repliku vysokého raně gotického krovu.

„Stavební povolení máme, na stavbu jsme získali dotaci z Evropské unie, dřevo na krov se už řeže na pile,“ popsal aktuální situaci Jaška s tím, že samotná střecha bude i s korouhvičkami o něco vyšší než vlastní zdivo věže. Připomínat tak bude vysoké střechy kupeckých domů v Chebu.

„Na výšku bude mít osm metrů. Kompletně dokončená věž včetně korouhvičky bude vysoká kolem sedmnácti metrů. Pod střechou budou tři patra půdy, k tomu je třeba připočíst tři patra ve věži. Pokud práce půjdou dobře, budeme mít na podzim hotovo,“ doplnil Jaška s tím, že cena neobyčejné střechy vyjde na bezmála čtyři miliony korun.

Trámy budou po dohodě s památkáři spojovány za pomoci historických tesařských metod. Dřevěné prvky mohly být podle památkářů ručně tesané nebo řezané.

„Nakonec jsme se ale vzhledem k ceně dohodli, že je necháme nařezat na pile. Jinak by ta střecha s celkovou plochou přes dvě stě padesát metrů čtverečních stála o několik milionů víc,“ pokýval hlavou Jaška.

Na řadě bude chlév a obnova původní hrázděnky

Ten se chce hned po dokončení věže pustit do finálních prací na obnově bývalého chléva, který k věži přiléhá. „Když jsme vykopali to, co zbylo z chléva, objevili jsme zachovalé stání pro dobytek, oka na přivázání zvířat, míchačku na krmivo, odtokovou vanu, koryta a hromadu všelijakých prvků v podlaze. Vše bylo zasypané zemí, jak se tudy prohnaly buldozery,“ řekl Jaška s tím, že po plánované kolaudaci chléva přijde na řadu obnova původní hrázděnky.

Také ta má přibližně do metru zachované zdi. Jejich torza odkryl až nedávný archeologický výzkum Muzea Cheb. Obytné stavení stálo nad sklepením, které se už Jaškovi podařilo obnovit. Nedaleko se navíc zachovaly i velké kameny, které lemovaly vjezd do původní stodoly. To aby kola projíždějících povozů neotloukla zeď nebo dřevěná vrata.

„Díky tomu jsme se dozvěděli, jaké dispozice měla stodola. Obě stavení se nám proto podařilo přesně zaměřit. Projekty už jsou také hotové. Teď je plánujeme zanést do katastru nemovitostí, aby se mohlo začít s postupnou obnovou,“ dodal.

První zmínka o obci je z roku 1225

Někdejší obec Pomezná, německy Markhausen, leží severozápadně od města Cheb na levém břehu řeky Ohře prakticky na hranicích Čech a Bavorska. První písemnou zmínku se podařilo doložit už v roce 1225, kdy se v listinách objevují jména bratrů Konráda a Berchtolda z Markhausen. Letos tedy od této doby uplyne rovných 800 let.

O dvě století později zde stojí už pět velkých a šest menších statků, čtyři malá hospodářství a mlýn. Kolem roku 1800 má Pomezná více než stovku obyvatel a přes dvě desítky usedlostí. Po druhé světové válce byli obyvatelé nuceně vysídleni a o pár let později opuštěné domy srovnala se zemí těžká technika. Vyrostlo tu přísně střežené hraniční pásmo. V roce 1976 byla obec Pomezná úředně zrušena.

