První část polygonu BMW už je téměř hotová, celý ho otevřou příští rok

Po dobu výstavby se projekt potýkal s řadou výzev. „Asi tou největší byla stabilizace podloží, protože se v areálu původní výsypky jednalo ve velké míře a vysoké mocnosti o navážku hlušiny po těžbě uhlí,“ informoval David Haidinger, manažer BMW.

Aktuálně na stavbě pracuje průběžně mezi 600 až 700 zaměstnanci dodavatelských firem. V rámci následného plného provozu má projekt potenciál nabídnout desítky nových pracovních míst, která jsou klíčová pro Sokolovsko a okolí. Celý projekt je vnímán jako šance získat pro region lepší životní i pracovní podmínky. Rozsahem využitých ploch je pak největší investicí v České republice vůbec.

Už v minulosti Sokolovsko řešilo problém, že nemůže mladým lidem z okolí nabídnout lepší zaměstnání. Právě to by mohlo vývojové centrum změnit.

Lidé z okolí hledali dříve volná pracovní místa v hnědouhelných dolech. Přitom na sousedství dolů žehrali kvůli prašnosti a hluku. S útlumem těžby hnědého uhlí lidé hledají nová uplatnění. Polygon se vydá jinou cestou s vylepšením životní úrovně v okrese.

„Ještě před samotným zahájením stavebních prací jsme zrealizovali několik besed s obyvateli okolních obcí. Šlo nám zejména o to, poskytnout obyvatelům co nejpřesnější informace a vyvolat dialog. To se povedlo a i nadále jsme ve velice těsném spojení nejen se starosty a zástupci Karlovarského kraje, ale i s místními spolky,“ sdělil Haidinger.

„Ve všech lokalitách, kde je BMW Group aktivní, přispívá ke zlepšení úrovně v regionu a podílí se na místních společenských projektech a událostech. Loni byl vypsán grant na podporu vybraných projektů s částkou 20 tisíc eur. Setkal se s velkým ohlasem a v letošním roce s ním budeme pokračovat,“ prozradil Haidinger.

Vývojové centrum nastaví výběrová řízení na nové pracovní pozice tak, aby měli možnost všichni uchazeči, bez ohledu na národnost. „Pro zahájení provozu bude nutná účast kolegů z Německa, nicméně pozice těchto odborníků, kteří budou přítomni zprovoznění projektu, nebudou započítávány do nově vytvořených pracovních míst,“ dodal Haidinger.