Je to propagace hnutí ANO, zlobí se Piráti kvůli mottu dotačního programu kraje

Hnutí ANO, které vládne kraji, použilo pro sportovní dotační program předvolební heslo. To se nelíbí opozici. | foto: Hnutí ANO

ANO v Karlovarském kraji vyhrálo volby a vytvořilo jednobarevnou krajskou vládu. Na zneužití krajských peněz pro volební kampaň upozornili už opoziční zastupitelé Karlovarského kraje při schvalování programu, který se oficiálně jmenuje Program na podporu sportovních aktivit - Vrátíme Vám, co Vám vláda vzala.

„Situace je natolik vážná, že jsme se rozhodli přistoupit k formálnímu kroku a požádat příslušný úřad o prošetření. Názvy a komunikace tohoto programu přímo kopírují předvolební rétoriku ANO a vytvářejí dojem, že krajské dotace jsou dárkem od jedné konkrétní strany. Takový přístup je v demokratické soutěži naprosto nepřijatelný,“ uvedl lídr karlovarských Pirátů Vladimír Votápek.

Piráti upozorňují, že jde o program v hodnotě deset milionů korun, jehož propagace má jasné prvky politické reklamy, aniž by byl veden jako součást oficiální kampaně. Podle nich se tím zásadně narušuje rovné postavení subjektů v předvolebním období.

„Veřejné peníze nesmí být zneužívány pro volební marketing. Tento dotační titul je účelově pojmenován tak, aby sloužil jako nástroj kampaně hnutí ANO, a příjemci dotací se bez vlastního vědomí stávají figurami v jejich předvolební strategii,“ doplňuje předseda krajského sdružení Robin Beitl.

Pirátům jde zejména o to, aby úřad, který má dohlížet nad politickými stranami, řekl jasně, že podobný postup je nepřijatelný.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se zatím k dnešnímu kroku Pirátů nevyjádřila..

Piráti očekávají, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí posoudí, zda v tomto případě nebyla porušena pravidla volební kampaně. Pokud by se podezření potvrdilo, měla by být částka deset milionů korun zohledněna jako náklad hnutí ANO na předvolební kampaň.

Heslo „Vrátíme vám, co vám vláda vzala“ používalo hnutí ANO například loni v krajských volbách. Na kritiku ze strany opozičních krajských zastupitelů reagovala hejtmanka Mračková Vildumetzová už dříve tím, že ANO pouze plní volební sliby a vrací sportovcům to, o co je současná vládní koalice Spolu a STAN připravila.

Sportovci podle ní dostávají od státu méně peněz, stát také snížil krajům dotace na opravy silnic a vláda podle ní může i za vysoké ceny energií.