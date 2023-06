Věřím, že D6 bude do roku 2026, řekl Babiš na jednání stínové vlády ve Varech

Pokud jde o dostavbu dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy, je Andrej Babiš optimistou. „Věřím, že se ji podaří dokončit do roku 2026. Pro kraj je to strašně důležité,“ dodal.

Pro zastavení odlivu mladých lidí a nejen jich by ale kraj měl mít podle něj i vlastní fakultní nemocnici, lékařskou fakultu či vysokou školu.

Nejen problémy regionu

Do regionu dorazila stínová vláda také proto, že jedna z jejích členek, Jana Mračková Vildumetzová zastává funkci stínové ministryně.

„Jako první do Karlovarského kraje dorazila řešit jeho problémy stínová vláda. Vláda Petra Fialy je už skoro dva roky u moci. Říká, že region potřebuje pomoci, ale zatím přijeli jen jednotliví ministři,“ povzdechla si Mračková Vildumetzová.

„Jsem ráda, že se s rekonstrukcí Císařských lázní začalo už v prosinci 2019. Kdyby se začalo později, tak covid a válečný konflikt na Ukrajině by možnosti financování zhoršily. Získali jsme 400 milionů korun od ministerstva financí, škoda je, že se novému vedení kraje nepodařilo zajistit navýšení této dotace. Vždyť v Císařských lázních vznikl nádherný koncertní sál,“ dodala Mračková Vildumetzová. Podle ní stávající vedení kraje málo bojuje za jeho zájmy.

ANO chce být konstruktivní

„Andrej Babiš zmínil dostavbu dálnice D6, která se díky nám může posouvat dál. Za poslední dva roky našeho vládnutí jsme výdaje do dopravní infrastruktury zvýšili o padesát procent. Dobrá zpráva je, že v tom současná vláda pokračuje. Tou horší zprávou ale je, že na to nemá peníze,“ uvedl Karel Havlíček. Na tento rok má chybět pro dopravu 24 miliard korun.

Pozitivní zprávou podle Karla Havlíčka je ale předložený návrh zákona týkající se komunitní energetiky ze strany ministerstva průmyslu. „Tato verze je výrazně lepší než ta první. Budeme v tomto velmi konstruktivní,“ dodal Havlíček.

Vadí rozporuplné informace

Stínová ministryně financí Alena Schillerová stávající vládě vyčetla přípravu rozpočtu na příští rok. „Včera vláda schválila návrh rozpočtu. Poprvé v naší novodobé historii se stalo to, že neznáme konkrétní čísla, parametry tohoto rozpočtu. Místo toho aby vyřešila rozpočtový marasmus roku 2023, tak v něm pokračuje i v příštím roce,“ neskrývala Schillerová své rozčarování.

Vadily jí i rozporuplné informace. „Od ministra financí, že přichází se schodkem 235 miliard, ve večerních médiích měl být schodek podle pana premiéra 235 až 270 miliard. Nevíme, co se stalo se všemi brutálními škrty. Čísla prostě nesedí. Naše stínová vláda vyzývá vládu Petr Fialy a ministra financí aby ztransparentnili rozpočtový proces, zveřejnili čísla a návrh rozpočtu na rok 2024,“ vyzvala Alena Schillerová koaliční vládu.