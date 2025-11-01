Sněmovnu beru jako další výzvu, říká novopečený poslanec Jiří Penc

Jitka Dolanská
  8:45
Zasedá v zastupitelstvu města Karlovy Vary, je zastupitelem Karlovarského kraje. A poté, co sokolovský starosta a hejtmančin náměstek Petr Kubis avizoval, že nechce odejít od rozdělané práce, a tak se vzdá mandátu poslance, usedne dvaapadesátiletý lékař Jiří Penc (ANO) i ve Sněmovně.

Lékař Jiří Penc se po odstoupení Petra Kubise stane poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. | foto: Archiv

Ve volbách totiž Jiří Penc získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů. Věří, že se mu politické funkce i práci v ortopedických ordinacích podaří zkoordinovat.

„Já od rozdělané práce neutíkám. Dosud jsem všechny své činnosti zvládal, takže věřím, že to tak bude i tentokrát. Sněmovnu beru jako další výzvu, i když vím, že to bude jiné než zastupitelstva měst a krajů. Ve Sněmovně člověk musí fyzicky být, tam se nejde zúčastnit online. Předpokládám, že termíny jednání budou jasně dané a já budu moct své další aktivity plánovat,“ řekl Jiří Penc.

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Ví ale, že to nebude jednoduché a že pravděpodobně bude muset své působení v ambulancích omezit. „Jsem předběžně domluvený s kolegy. Někdo z nich by mi mohl vypomoct a v ambulanci mne zastoupit, pokud by ta situace nastala,“ ujistil s tím, že do Prahy se těší. Například na to, až pozná lidi, které dosud znal jen z televize. Na druhou stranu nezastírá, že má z nové funkce obavy.

„Než jsem se rozhodl, hodně jsem nad tím přemýšlel, získával jsem informace a ptal se. Zajímalo mne, zda se všechny ty funkce dají skloubit a myslím, že to možné je. Bohužel, nyní se stoprocentní jistotou nemohu říct, že to všechno zvládnu. Může se stát, že mi ta práce nebude vyhovovat, že nebudu nápor zvládat. V tom případě se vrátím zpět do Varů a budu dělat svou práci tak jako dosud,“ konstatoval Penc, který plán přibrat si práci ve Sněmovně konzultoval především se svojí rodinou.

Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Jak řekl, od manželky i od svých tří dětí má plnou podporu. „I když vědí, že s nimi nebudu tak často, jak bychom si všichni přáli, od všech jsem slyšel: Tati, když máš tu možnost, jdi do toho. Budu se tím řídit,“ konstatuje s úsměvem Penc, který by se ve Sněmovně rád věnoval své odbornosti. „Protože jsem lékař, bylo by to hlavně zdravotnictví. Problém je nedostatek lékařů a dlouhé čekací doby, hlavně u specialistů,“ dodal.

Jiří Penc se narodil v roce 1973, žije v Karlových Varech, konkrétně v jejich části Stará Role. Jeho specializací jsou ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Dvě nehody na stejné silnici z Karlových Varů, hasiči z vozů vyprošťovali raněné

Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře. Už v sobotu se u obce Damice jen kousek za Ostrovem srazily dva osobní automobily, zranění utrpěli...

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

Cesta do nitra sopky. Návštěvníky nejvíc zajímá, kde byl kráter, říká průvodce

Premium

Když se řekne Komorní hůrka u Františkových Lázní, snad každý v Česku ví, že se jedná o jednu z nejmladších sopek ve střední Evropě. Méně známý už je fakt, že se zde před časem podařilo obnovit a...

Sněmovnu beru jako další výzvu, říká novopečený poslanec Jiří Penc

Zasedá v zastupitelstvu města Karlovy Vary, je zastupitelem Karlovarského kraje. A poté, co sokolovský starosta a hejtmančin náměstek Petr Kubis avizoval, že nechce odejít od rozdělané práce, a tak...

1. listopadu 2025  8:45

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Končí stavby na dvou silnicích, doprava v regionu se vrací do normálu

U Karlových Varů končí dvě silniční stavby, které v oblasti několik měsíců komplikovaly dopravu. Stará Role je pro provoz osobních vozidel již zcela průjezdná ve směru na Nejdek i zpět bez omezení,...

31. října 2025  13:56

Mufloni se při souboji zaklesli rohy, v klinči mohli ohrozit projíždějící auta

Nejen s lidskými rváči, ale také s těmi zvířecími se občas potýkají policisté. U silnice na Karlovarsku mezi Bochovem a Toužimí tak před několika dny řešili souboj dvou muflonů. Ti se po vzájemném...

31. října 2025  11:13

Zemětřesné roje i minerální prameny. Vědci představí unikátní lokalitu

Popadané komíny a střešní tašky, rozpraskané zdi, rozbité nádobí. Ale i vyschlé studny a pokles vydatnosti minerálních pramenů ve Františkových Lázních. Zemětřesení s epicentrem u obce Nový Kostel,...

31. října 2025  8:52

Kauza podvodů s řidičáky bobtná. Policie z podplácení obvinila dalších 11 lidí

Z podplácení obvinili kriminalisté dalších 11 lidí v kauze podvodů při získávání řidičských oprávnění na Chebsku. Devíti žadatelům o řidičák a dvěma zprostředkovatelům hrozí až šestiletý trest odnětí...

30. října 2025  14:05

Kolem sesterny s nožem v zubech. Pacient hrozil personálu nemocnice, chtěl léky navíc

Dramatické chvíle zažil personál rehabilitačního oddělení ostrovské nemocnice. Zavíracím nožem tam sedmatřicetiletý muž z Karlovarska vyhrožoval zdravotním sestrám. Nebyl spokojený s množstvím lékům,...

30. října 2025  10:32

Ve školce na Chebsku unikal plyn, děti s učitelkami musely do vedlejší budovy

V mateřské škole v Novém Kostele na Chebsku zasahovali ve čtvrtek ráno hasiči. Jejich výjezd si vyžádal únik plynu z tlakových lahví v přístěnku školky.

30. října 2025  10:12

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

29. října 2025  10:53,  aktualizováno  11:39

Muž spadl do čtyřmetrové vodovodní šachty, pomoc mu zavolali kolegové

U pádu člověka do čtyřmetrové hloubky zasahovali ve středu ráno hasiči a zdravotničtí záchranáři v Novém Sedle na Sokolovsku. Třiašedesátiletý muž tam spadl do vodovodní šachty nedaleko místní...

29. října 2025  9:50

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Po výbuchu plynové lahve vzplála chatka na Karlovarsku, muž skončil v nemocnici

Po výbuchu plynové lahve shořela v úterý odpoledne chatka v zahrádkářské kolonii v Ostrově na Karlovarsku. Jeden člověk utrpěl zranění, řekl mluvčí karlovarských krajských hasičů Patrik Žižka.

28. října 2025  15:56

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary zhruba na dvě hodiny nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil.

28. října 2025  14:31,  aktualizováno  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.