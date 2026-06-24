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Rozkol na radnici. Místostarosta Mariánských Lázní Zabolotný rezignoval

Jitka Dolanská
  13:41

Místostarosta Mariánských Lázní Samuel Zabolotný rezignoval na funkci. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Rozkol ve vedení města a mariánskolázeňském ANO. I tak je možné chápat krok dnes už bývalého místostarosty Mariánských Lázní Samuela Zabolotného (ANO), který se na posledním setkání zastupitelů rozhodl na svou funkci rezignovat. V zastupitelstvu ale zůstává.

Jako důvod uvedl, že nemůže zůstat ve vedení města, protože dlouhodobě nesouhlasí s některými jeho kroky. Zabolotný byl prvním místostarostou tři roky a osm měsíců, skončil krátce před dalšími volbami.

„Nechci nést spoluodpovědnost za rozhodnutí, se kterými se neztotožňuji. Proto se vzdávám funkce prvního místostarosty,“ řekl Zabolotný před zastupiteli. „Sloužit občanům města mi zůstává blízké a budu v tom pokračovat dál, od této chvíle z pozice řadového zastupitele. Děkuji vám všem,“ dodal.

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Překvapením byla rezignace Zabolotného i pro starostu Martina Hurajčíka. „Plně respektuju jeho rozhodnutí, mrzí mě to. Během našeho společného působení určitě měl prostor překládat své návrhy, účastnit se jednání rady, zastupitelstva i pracovních skupin a myslím, že řada jeho návrhů, podnětů byla přijata. Jiné podporu nezískaly. Nemyslím si, že to je známka špatné komunikace ani nějaké potlačování názorů, ale je to standardní fungování demokratického vedení města,“ naznačil Hurajčík možné důvody nespokojenosti svého zástupce.

Zabolotný rezignací zároveň přijde o místo v městské radě. Podle Hurajčíka není v tuto chvíli rozhodnuto, jestli koalice radu doplní nebo s šesti členy zůstane až do voleb.

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Opoziční zastupitel za Piráty Vojtěch Franta uvedl, že vedení města by se mělo zabývat i tím, kdo převezme kompetence odstoupivšího místostarosty, zejména s ohledem na žádosti o dotace. Podle Hurajčíka zatím agendu odcházejícího místostarosty převezmou další členové vedení města. Jak řekl, konkrétně na dotacích pracují úředníci města, na tom se nic nemění.

Podporu Zabolotnému vyjádřil zastupitel Jan Budka, který před časem z ANO odešel. „Potkávaly mě stejné myšlenky a rozhodl jsem se, že skončím v místní organizaci ANO Mariánské Lázně. To jsem udělal a samozřejmě budu pokračovat v zastupitelstvu a budu se rozhodovat pro hlasování tak, jako doposud,“ řekl Budka.

V Mariánských Lázních funguje koalice složená z ANO, Změny pro Mariánské Lázně, „ODS plus“ a Město sobě.

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