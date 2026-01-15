Do sněmovny se znovu nedostala, Karla Maříková bude náměstkyní ministra

  11:34
V podzimních parlamentních volbách neobhájila post poslankyně za SPD. Teď Karla Maříková míří na ministerstvo zdravotnictví. Zastupitelka kraje i města Ostrova na Karlovarsku se stane náměstkyní Adama Vojtěcha (za ANO).
Někdejší poslankyně SPD za Karlovarský kraj Karla Maříková míří na post náměstkyně ministra zdravotnictví. | foto: archiv Karly Maříkové

V organizačním schématu na webu ministerstva zatím Karla Maříková uvedena není. Dalšími dříve oznámenými náměstky Adama Vojtěcha (za ANO) jsou lékař Igor Karen jako nominant Motoristů a bývalý ředitel Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec.

Maříková se má podle Zdravotnického deníku, který o jejím jmenování informoval, zaměřit na plnění strategie Zdraví 2030, personální stabilizaci zdravotnictví, plánování zdravotnických kapacit, ochranu práv pacientů nebo spolupráci s kraji a odbornými institucemi.

„Zdravotnictví považuji za jednu z klíčových oblastí fungování státu. Mou prioritou bude konstruktivní spolupráce s odbornou veřejností, zdravotnickými pracovníky i dalšími partnery s cílem zajistit kvalitní a dostupnou péči pro všechny pacienty,“ uvedla Maříková v tiskové zprávě.

Podle Vojtěcha je zkušenou političkou s regionálním přesahem, která do vedení ministerstva přináší potřebné znalosti a energii. Díky dlouholeté praxi získala zkušenosti nejen v přímé ošetřovatelské péči, ale také v administrativě ambulantních provozů a práci se zdravotnickými informačními systémy, uvedlo ministerstvo.

Maříková působila jako zdravotní sestra v Léčebných lázních Jáchymov, poslankyní SPD za Karlovarský kraj byla v letech 2017 až 2025. Je také zastupitelkou města Ostrova, zastupitelkou Karlovarského kraje a krajskou předsedkyní SPD.

Do sněmovny se znovu nedostala, Karla Maříková bude náměstkyní ministra

