O zásadních věcech nerozhodnou. Božídarské zastupitelstvo je nefunkční

Starosta Jan Horník z uskupení Náš domov Boží Dar se zbylými zastupiteli projednávají pouze některé body z upraveného programu.
Mluvčí krajského úřadu Veronika Svobodová uvedla, že pokud není zastupitelstvo doplněno v posledních šesti měsících funkčního období, nové volby se nekonají.
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„Čtyřčlenné zastupitelstvo tak nyní nemůže rozhodovat o prodejích a nákupech nemovitých věcí, o dotacích, o smlouvách o úvěrech a půjčkách ani o peněžitých vkladech do právnických osob. V kompetencích zastupitelstva zůstávají provozní záležitosti nezbytné k zajištění chodu obce,“ řekla mluvčí.
Trojice opozičních zastupitelů Božího Daru na Karlovarsku rezignovala na své mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu k 21. červenci 2026. Rezignace je podle Martiny Poštové, Ondřeje Čáslavského a Ondřeje Vanka (zvoleni za SNK Boží Dar 2022) jedinou možností, jak se do příštích voleb pokusit zabránit zásadním rozhodnutím o převodech a zatížení městských nemovitostí.
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Poštová se jednání zúčastnila jako občanka pouze v několika prvních minutách. „Rezignaci podali tři zastupitelé po důkladném zvážení, protože se nechtějí dále podílet na rozhodování. Domnívají se, že případná rozhodnutí mohou mít dlouhodobé potenciální negativní důsledky pro celé město, proto chtějí ponechat rozhodnutí na následujícím zastupitelstvu,“ řekla Poštová.
Na dotaz, jestli zvažuje kandidaturu v podzimních komunálních volbách, řekla, že zatím neví. „Určitě se to občané včas dozvědí,“ dodala. Lhůta pro podání kandidátek do říjnových komunálních voleb vyprší 4. srpna.