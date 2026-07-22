Opoziční zastupitelé Božího Daru složili mandáty, chtějí blokovat rozhodování

Starosta Jan Horník z uskupení Náš domov Boží Dar řekl, že situaci, kdy zastupitelstvo kvůli poklesu členů pod pět není ze zákona usnášeníschopné, řeší s právníkem a krajským úřadem. Blíže věc nechtěl komentovat. Komunální volby se v celé republice konají letos v říjnu.
Řádné jednání zastupitelstva je svoláno na čtvrtek 23. července. V programu má i body, jež se týkají majetkových záležitostí. Poštová řekla, že se jednání zúčastní jako občanka. SNK Boží Dar 2022 mělo na kandidátce osm lidí, z nich by měli být podle zákona o obcích chybějící zastupitelé doplněni. Podle Poštové ale nemusí mandáty přijmout, jejich rozhodnutí nechtěla předjímat.
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„Za 36 let starostování jsem v takovéto situaci poprvé. Řeším, abych podnikl veškeré kroky v souladu se zákonem,“ komentoval rozhodnutí opozičních zastupitelů starosta Horník.
„Zastupitelstvo města Boží Dar v posledních měsících připravuje a přijímá rozhodnutí, jejichž dlouhodobé dopady považujeme za zásadní pro budoucnost našeho města. Jako zastupitelé musíme jednat s péčí řádného hospodáře a v zájmu obce,“ uvedli Poštová, Vank a Čáslavský. A to podle nich zejména v situacích, kdy na jednáních zastupitelstva nefungují fakta a argumenty.
„V případech, kdy nemůžeme ovlivnit rozhodnutí, která dle našeho názoru mohou mít negativní následky pro hospodaření obce, její majetek a kdy vnímáme nerovný přístup k jednotlivcům i subjektům, jsme se rozhodli vzdát mandátu členů zastupitelstva města Boží Dar k 21. červenci 2026,“ prohlásila trojice zastupitelů. Pouze hromadná rezignace podle nich znemožní do příštích voleb zastupitelstvu přijímat rozhodnutí s dlouhodobými důsledky.
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Poštová uvedla, že problematická je například bezplatná výpůjčka rozsáhlých městských pozemků do roku 2046 majiteli společnosti provozující vlek, v jehož domě podle ní bydlí starosta, nebo prodej areálu hotelu Klínovec za cenu 80 milionů korun bez podkladu k ceně.
„Jsou to rozhodnutí, která nejsou na hraně, ale daleko za hranou toho, co by bylo možné nazvat dobrou a rozumnou správou obecního majetku,“ řekla Poštová. „Informaci o rezignacích vím dvě hodiny, co došly do datové schránky, nic dalšího zatím nechci komentovat,“ řekl starosta Horník.
Rezignující zastupitelé také uvedli, že čtyřčlenné zastupitelstvo může řešit pouze zákonem stanovené provozní záležitosti. Naopak nemůže podle nich rozhodovat o majetkových a závazkových právních jednáních.
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„Jsou to například převody nemovitostí, dotace nad stanovené limity, úvěry nebo zástavy. Starosta, který plní úlohu rady obce, může rozhodovat o uzavírání majetkových smluv, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu, například věcná břemena. Naše rezignace je jedinou možností, jak se pokusit zásadní rozhodnutí do příštích voleb odvrátit,“ uvedla Poštová.
Voleb do zastupitelstva města v roce 2022 se v Božím Daru zúčastnilo 70,56 procenta voličů. Kandidovala tři uskupení. Náš domov Boží Dar v čele se starostou Horníkem zvítězil se ziskem 55,11 procenta hlasů a čtyř zastupitelských mandátů. Uskupení SNK Boží Dar má tři zastupitelská křesla díky zisku 42,3 procenta hlasů voličů.