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Změna po 36 letech. Boží Dar má nového starostu, Horníka střídá Čáslavský

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  12:39
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Boží Dar má po 36 letech nového starostu. Po volbách se jím stal lídr SNK Boží Dar Jakub Čáslavský (na malém snímku).

Boží Dar má po 36 letech nového starostu. Po volbách se jím stal lídr SNK Boží Dar Jakub Čáslavský (na malém snímku). | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Boží Dar má po 36 letech nového starostu. Po volbách se jím stal lídr SNK Boží Dar Jakub Čáslavský (na malém snímku).
Boží Dar má po 36 letech nového starostu. Po volbách se jím stal lídr SNK Boží Dar Jakub Čáslavský (na malém snímku).
Boží Dar má po 36 letech nového starostu. Po volbách se jím stal lídr SNK Boží Dar Jakub Čáslavský (na malém snímku).
Boží Dar má po 36 letech nového starostu. Po volbách se jím stal lídr SNK Boží Dar Jakub Čáslavský (na malém snímku).
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Starostou Božího Daru na Karlovarsku se stal Jakub Čáslavský ze Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Boží Dar. Rozhodli o tom v pátek na ustavujícím zasedání noví zastupitelé města. V čele města tak po 36 letech vystřídal Jana Horníka (Náš domov Boží Dar), který se letos do zastupitelstva nedostal.

V nejvýše položeném městě v Česku drtivě zvítězilo SNK Boží Dar, které získalo 71,43 procenta hlasů a pět mandátů v sedmičlenném zastupitelstvu. Dva mandáty mají zástupci sdružení Božídaráci. Pátečního jednání se zúčastnilo pět zastupitelů, dva se omluvili, po jednom z každého sdružení.

„Po 36 letech se nebudu starat o město, jeho občany,“ uvedl v úvodu Horník, kterému je 72 let. „Nemáme se za co stydět. Když si vzpomenu na ty začátky, když jsme přebírali město, nebylo to jednoduché, ale už v roce 1995 jsme spouštěli čistírnu vod a kanalizaci, což mnoho obcí nemá dodnes. Udělaly se i chyby, tomu se nikdo nevyhne. Ale myslím, že cesta Božího Daru byla úspěšná. Děkuji občanům, podnikatelům, dodavatelům a všem, kteří s námi spolupracovali,“ řekl odcházející starosta.

Výsledky voleb: Sdružení kritizovaného starosty v Božím Daru končí, vládnout bude opozice

Zastupitelé dnes rozhodli o tom, že město s 208 voliči bude mít také jednu uvolněnou místostarostku. Tou bude Pavlína Nováková z SNK Boží Dar. Nově zvolený starosta Čáslavský dnes řekl, že bude dál rozvíjet značku, kterou starosta Horník pomohl pro Boží Dar vytvořit.

„Teď začínáme s přebíráním všech agend. Nemáme vůbec představu, jaký bude jejich objem. Musíme se v tom zorientovat, připravit město na zimu, na zimní údržbu, na zimní provoz a uvidíme. Až se rozkoukáme, uvidíme, na co se vrhneme, co bude hořet a podle podle toho budeme pracovat,“ řekl po zvolení Čáslavský.

Nové zastupitelstvo čeká mimo jiné rozhodnutí, co se zdevastovaným hotelem na vrcholu Klínovce. Podle Čáslavského město nemá peníze na jeho obnovu. Jednou z variant tak zřejmě bude prodej hotelu. K tomu vyzvalo před volbami i bývalé zastupitelstvo poté, co nevyšel žádný z pokusů získat na obnovu evropské peníze, například z programu Spravedlivá transformace.

Opoziční zastupitelé Božího Daru složili mandáty, chtějí blokovat rozhodování

Hlavně poslední volební období bylo na Božím Daru dramatické. Opozice měla v sedmičlenném zastupitelstvu tři hlasy a velmi často kritizovala kroky vedení města. Spory vedly letos v červenci k odstoupení zastupitelů.

Rezignace byla podle nich jedinou možností, jak se do příštích voleb pokusit zabránit zásadním rozhodnutím o převodech a zatížení městských nemovitostí.

Zastupitelstva města se nově budou konat každý měsíc, vždy první pondělí v měsíci, a to odpoledne, aby na ně mohlo chodit více občanů.

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