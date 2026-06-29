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Karlovy Vary před volbami: osvědčené tváře, nová uskupení i sázka na mládí

Petr Kozohorský
  16:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vladimír Pryček, ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Zavedené politické značky i nová uskupení. Tak budou vypadat podzimní komunální volby v Karlových Varech. Roli vítězů v nich obhajuje hnutí ANO. To se o přízeň voličů bude ucházet se stejnými lídry jako před čtyřmi lety.

ANO tak povede stávající primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Na druhém místě kandidátky je její první náměstek Martin Dušek, trojkou je pak další z náměstků, Lubomír Kovář.

„V této podobě schválil čelo kandidátky místní, oblastní i krajský sněm hnutí. Schválit ho musí ještě republikové předsednictvo a závěrečná kontrola je na předsedovi hnutí,“ uvedl první náměstek primátorky Martin Dušek. Konečný verdikt se podle jeho odhadu dá očekávat v nejbližších dnech. ANO bude v zastupitelstvu obhajovat 14 křesel.

Karlovy Vary dál povedou ANO, Karlovaráci a Spolu, mají pohodlnou většinu

Se stejným lídrem se o hlasy voličů bude ucházet i koaliční partner v současném vedení Karlových Varů, hnutí Karlovaráci. To opět povede současný náměstek Miroslav Vaněk. Na webových stránkách Karlovaráků je zatím 12 jmen. Dvojkou je stávající radní Václav Skuhravý, trojkou pak Jakub Novotný.

„Máme ale i nové tváře,“ konstatoval lídr hnutí Miroslav Vaněk. Mezi ně patří například předsedkyně AK Triatlet Lucie Markusová či zdravotní sestra karlovarské nemocnice Jarmila Žikešová. Karlovaráci mají v současné době v zastupitelstvu pět křesel.

Novou značkou na politické mapě Karlových Varů je předvolební koalice VARY +. Pod touto hlavičkou jde do voleb hnutí Karlovarská občanská alternativa (KOA) společně s Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL. Koalice v těchto dnech finalizuje společnou kandidátku. Jejím lídrem bude Adam Klsák.

ilustrační snímek
Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti lázeňství, cestovní ruch a UNESCO. (1. listopadu 2024)
Miroslav Vaněk, lídr hnutí Karlovaráci.
Adam Klsák, lídr předvolební koalice Vary +.
6 fotografií

„Kandidátka je funkční a já si ji mohu jen pochvalovat,“ naznačil lídr koalice VARY +. Věří, že se stranám kandidujícím pod společnou hlavičkou podaří získat větší počet mandátů. Piráti mají v současné době dva, KOA další čtyři. TOP 09 a KDU-ČSL před čtyřmi lety kandidovaly pod hlavičkou SPOLU.

Koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, získala v komunálních volbách v roce 2022 v Karlových Varech čtyři mandáty. Letos ovšem do voleb vstupuje ODS jako samostatný subjekt. Lídrem kandidátky je Jiří Vaněček.

„Vyhodnotili jsme to tak, že nastal čas nést zodpovědnost sami za sebe,“ konstatoval Vaněček. I když podle něj mají a budou mít předvolební koalice smysl, vždy jsou otázkou kompromisů. „A my máme pocit, že jsme v některých částech společného programu popírali sami sebe,“ vysvětlil lídr kandidátky ODS. Ta letos v Karlových Varech sází na nestraníky a mladé vysokoškoláky.

Kandidátky do voleb jsou v kraji podané, strany zveřejnily lídry

Starostové a nezávislí budou na podzim kandidovat pod hlavičkou Starostové Karlovy Vary. Lídrem kandidátky je současná zastupitelka Žaneta Salátová. V čele ji pak doplní zastupitel Oldřich Vastl, studentka práv Iva Kateřina Karafiátová, lékař Jan Valeš a manažer Jan Pickenhan.

„Nejdeme do voleb s politicky okoukanými tvářemi ani s lidmi svázanými starými sliby. Jdeme s lidmi, kteří v Karlových Varech něco vybudovali, vedou, řídí, léčí, pomáhají a nesou odpovědnost ve svých profesích. Jsme autentičtí,“ uvedla v tiskovém prohlášení Žaneta Salátová.

„Karlovy Vary nepotřebují jen údržbu současného stavu. Potřebují odvahu, energii a schopnost dělat významnější rozhodnutí,“ doplnila.

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