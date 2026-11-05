Na post uvolněného prvního místostarosty nastoupí dosavadní zastupitel Petr Gregor (PRO zdraví), nové funkce druhé neuvolněné místostarostky se ujme Michaela Kirschneck (NEPLAŠ).
„Chtěl bych být starosta, který bude naslouchat všem občanům. Všichni chceme jedno, a to aby Aš prosperovala a lidem se tady žilo dobře. Pojďme pracovat společně,“ řekl zastupitelům po zvolení na středečním ustavujícím jednání Marian Rewczuk.
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První místostarosta Petr Gregor chce v nové roli zúročit zkušenosti z dosavadního působení v ašském zastupitelstvu. „Chci rozvinout spolupráci s neziskovými organizacemi, s městkou i státní policií. Také chci navázat úzkou spolupráci s majiteli problémových objektů,“ naznačil Gregor, do jehož gesce bude spadat mimo jiné i bezpečnost.
Nově ustavená funkce druhého místostarosty bude v podání Michaely Kirschneck obnášet zejména spolupráci na přeshraničních dotačních projektech. „Chceme, aby ta agenda měla větší váhu než dosud a první místostarosta měl dostatek prostoru pro svou náplň, jako je třeba bezpečnost,“ uvedla po zvolení.
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Starostu a dva místostarosty doplní v městské radě Petr Kostner, Václav Zůna, Dominik Král (všichni NEPLAŠ) a Milan Vojík (Fajn Aš). Jednou z prvních priorit nového vedení bude podrobné seznámení se s hospodařením města, fungováním městského úřadu a stavem připravovaných i rozpracovaných investičních akcí.
„Za nejdůležitější krok po zvolení považuji prověření finanční kondice města, stavu úřadu a rozpracovaných projektů. Na základě toho teprve můžeme odpovědně stanovit investiční možnosti a strategii rozvoje,“ uvedl starosta Rewczuk již při představení koaliční dohody.