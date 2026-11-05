Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Otěže v Aši převzala platforma NEPLAŠ. Teď prověří finanční kondici města

Autor:
  11:42

Aš má nové vedení. Starostou je Marian Rewczuk - zleva radní Milan Vojík, radní Dominik Král, 1. místost. Petr Gregor, starosta Marian Rewczuk, 2. místost. Michaela Kirschneck, radní Václav Zůna, radní Petr Kostner. (4. listopadu 2026) | foto: Městský úřad Aš

Barvy Nezávislé platformy Aš (NEPLAŠ) hájí nový starosta Aše Marian Rewczuk. Jeho uskupení vytvořilo novou koalici na radnici společně s hnutím Místní, které vystupuje pod hlavičkou Fajn Aš, a PRO zdraví. Společně mají ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu 12 hlasů.

Na post uvolněného prvního místostarosty nastoupí dosavadní zastupitel Petr Gregor (PRO zdraví), nové funkce druhé neuvolněné místostarostky se ujme Michaela Kirschneck (NEPLAŠ).

„Chtěl bych být starosta, který bude naslouchat všem občanům. Všichni chceme jedno, a to aby Aš prosperovala a lidem se tady žilo dobře. Pojďme pracovat společně,“ řekl zastupitelům po zvolení na středečním ustavujícím jednání Marian Rewczuk.

Ráj subdodavatelů. Aš se chce aktivně zapojit do výroby nákladních vozů

První místostarosta Petr Gregor chce v nové roli zúročit zkušenosti z dosavadního působení v ašském zastupitelstvu. „Chci rozvinout spolupráci s neziskovými organizacemi, s městkou i státní policií. Také chci navázat úzkou spolupráci s majiteli problémových objektů,“ naznačil Gregor, do jehož gesce bude spadat mimo jiné i bezpečnost.

Nově ustavená funkce druhého místostarosty bude v podání Michaely Kirschneck obnášet zejména spolupráci na přeshraničních dotačních projektech. „Chceme, aby ta agenda měla větší váhu než dosud a první místostarosta měl dostatek prostoru pro svou náplň, jako je třeba bezpečnost,“ uvedla po zvolení.

Ašská radnice pro jistotu koupí bývalý hotel, aby z něj neudělali ubytovnu

Starostu a dva místostarosty doplní v městské radě Petr Kostner, Václav Zůna, Dominik Král (všichni NEPLAŠ) a Milan Vojík (Fajn Aš). Jednou z prvních priorit nového vedení bude podrobné seznámení se s hospodařením města, fungováním městského úřadu a stavem připravovaných i rozpracovaných investičních akcí.

„Za nejdůležitější krok po zvolení považuji prověření finanční kondice města, stavu úřadu a rozpracovaných projektů. Na základě toho teprve můžeme odpovědně stanovit investiční možnosti a strategii rozvoje,“ uvedl starosta Rewczuk již při představení koaliční dohody.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody

Premium
Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...

Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....

Nahá a na všech čtyřech. Ženy si stěžují na praktiky gynekologa, vyšetřuje ho policie

ilustrační snímek

Nevhodné metody, neúměrně dlouhé vyšetření a snižování lidské důstojnosti. Z takových prohřešků viní svého gynekologa žena z Chebu a domnívá se, že jde o sexuální zneužití. Poté, co ordinaci spěšně...

Tragickou nehodu na Karlovarsku nepřežil řidič, silnice I/13 stála čtyři hodiny

Rychlostní silnice I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem.

Tragická dopravní nehoda zastavila ve čtvrtek před polednem dopravu na silnici I/13 z Karlových Varů do Ostrova. O život přišel řidič osobního vozu. Na místě zasahovaly složky IZS. Policisté...

Sál z nádvoří Císařských lázní zaujal Evropu. Proměna kraje jím nekončí

Ve spolupráci
Koncertní sál v Císařských lázních

Atrium Císařských lázní dnes slouží jako prostor pro koncerty, kulturní i společenské akce. V Nové Roli otevřeli nový areál se skateparkem a odpočinkovými zónami. Karlovarský kraj se postupně...

Otěže v Aši převzala platforma NEPLAŠ. Teď prověří finanční kondici města

Aš má nové vedení. Starostou je Marian Rewczuk - zleva radní Milan Vojík, radní...

Barvy Nezávislé platformy Aš (NEPLAŠ) hájí nový starosta Aše Marian Rewczuk. Jeho uskupení vytvořilo novou koalici na radnici společně s hnutím Místní, které vystupuje pod hlavičkou Fajn Aš, a PRO...

5. listopadu 2026  11:42

Zamýšlená čtvrť Vlečka by mohla v Ostrově nabídnout až 500 nových bytů

Vizualizace podoby domu U Divoké slepice v Ostrově

V Ostrově na Karlovarsku pokračují přípravy na budování nové městské čtvrť Vlečka. Lokalita o rozloze přibližně 21 hektarů má propojit historické centrum s novější částí města. Podle plánů by zde...

5. listopadu 2026  9:55

Na vedení města se už dohodli i v Ostrově, jednání o koalici trvala skoro měsíc

Čtrnáct členů bude mít pro nadcházející volební období koalice v Ostrově na...

Pohodlnou většinu čtrnáct hlasů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít nová koalice v Ostrově na Karlovarsku. Vedle vítězného hnutí VIZE ji budou tvořit zástupci ANO, Ostrováků.cz, Unie pro...

4. listopadu 2026  15:54,  aktualizováno  16:14

Žena za 800 korun kupovala volební hlasy pro Naše Česko, stíhá ji policie

ilustrační snímek

Z přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda obvinili chebští kriminalisté čtyřiatřicetiletou ženu z Mariánských Lázní. Ta nabízela peníze za to, když volič vhodí do urny lístek se...

4. listopadu 2026  12:07,  aktualizováno  15:22

Žena zkolabovala v obchodě, zachránila ji včasná pomoc dcery i policistů

Žena zkolabovala v obchodě, včasná pomoc policistů jí zachránila život

Ke kolapsu jednasedmdesátileté ženy v jednom z chebských obchodů vyjížděly v úterý odpoledne složky IZS. Jako první byla na místě policejní hlídka. Jeden ze členů začal s okamžitou resuscitací. I...

4. listopadu 2026  11:44

Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody

Premium
Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...

3. listopadu 2026  16:50

S pistolí u hlavy vyhrožovala sebevraždou. Ženu uklidnil policejní vyjednavač

Policistů, kteří v úterý řešili případ sebevražedkyně, byli připraveni pomoct i...

Na možnost, že čtyřiačtyřicetiletá žena z Karlových Varů - Bohatic chce zřejmě spáchat sebevraždu, upozornil v úterý kolem deváté ráno na lince 158 ženin známý. Napsala mu totiž zprávu, že spolykala...

3. listopadu 2026  16:34

Pro rychlejší pomoc. Krajská záchranka doplňuje vozový park o osm vozidel

Osm nových zásahových vozů začne v nejbližší době poskytovat pomoc nemocným v...

Osm nových výjezdových vozidel za více než 34 milionů korun začne ještě letos sloužit zdravotním záchranářům v Karlovarském kraji. Pořídila je krajská záchranka, která tak pokračuje v modernizaci...

3. listopadu 2026  15:37

Silničáři na zimu obnoví provoz na rekonstruovaném Pražském mostě

Dopravu na Pražském mostě obnoví Ředitelství silnic a dálnic v plném rozsahu na...

Potěšující zpráva pro řidiče. Provoz na rekonstruovaném Pražském mostě v Karlových Varech bude přes zimu bez omezení. Stavbaři se na místo vrátí na jaře příštího roku, kdy uzavřou druhou polovinu...

3. listopadu 2026  10:17

Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Hledaná žena se sama přihlásila

ilustrační snímek

Na oddělení hospodářské kriminality v Chebu se v pondělí osobně dostavila čtyřiatřicetiletá žena, po níž kriminalisté pátrali v souvislosti s podezřením z kupčení s hlasy v komunálních volbách v...

2. listopadu 2026  16:12

Stížnost na volby v Kraslicích soud zamítl, zastupitelstvo se může sejít

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh voleb v Kraslicích na Sokolovsku. Navrhovatelka poukazovala na to, že ve dvou okrscích získalo ANO vyšší podíl hlasů, než byl celoměstský průměr. Podle...

2. listopadu 2026  11:39

Mladík masturboval u stanice lanovky k Imperialu, na veřejnosti se neukájel poprvé

ilustrační snímek

Na schodech u horní stanice lanovky na karlovarský hotel Imperial popustil uzdu své vášni mladík z Děčínska, který se zde za bílého dne ukájel. Masturbace na veřejnosti pro něj může mít dohru v...

2. listopadu 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×