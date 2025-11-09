Vojenská vysoká škola je pro kraj šancí, domnívá se bývalá hejtmanka

Jitka Dolanská
  9:24
Komplexní onkologické centrum, které začne fungovat od Nového roku, online pohotovost a veterinární pohotovost. To jsou podle bývalé hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové tři stěžejní projekty, které se kraji podařilo dotáhnout do konce v době, kdy jej vedla.
Fotogalerie4

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„To nejdůležitější, co se ve spolupráci s náměstkem pro zdravotnictví Petrem Kubisem podařilo, je bezesporu komplexní onkologické centrum. Nemocným usnadní přístup k léčbě, nově ji dostanou přímo na území kraje. A pokud budou potřebovat nějakou speciální diagnostiku či léčbu, budou ji moct ihned podstoupit ve Fakultní nemocnici Motol nebo Na Homolce. Troufám si říct, že to zachrání spoustu životů,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

Vyzdvihla rovněž online pohotovost, kterou Karlovarský kraj zavedl jako jeden z prvních v republice. „Je to skvělý nástroj, telemedicína je z mého pohledu cestou budoucnosti. Myslím, že pokud by online pohotovost zdravotní pojišťovny zavedly ve všech krajích, velmi by to ulehčilo běžným pohotovostem i zdravotnické záchranné službě, kam často lidé volají jen o radu či o recept,“ řekla.

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Další z úspěchů její vlády vidí i v pilotním projektu veterinární pohotovosti a službu první pomoci pro zvířata, na kterou se podle jejích slov v kraji dlouho čekalo.

„Podařilo se dokončit heliport, a tady musím říct, že jde o projekt, který začalo předchozí vedení kraje. Rovněž jsme rozproudili debatu o obchvatu Karlových Varů, který nás bude trápit po dostavbě dálnice D6. Je fajn, že se to téma dostalo do prostoru,“ uvedla bývalá hejtmanka.

Zmínila rovněž rekonstrukci střední keramické školy a promluvila o budoucí vysoké škole. „Nechala jsem zpracovat podklad o směřování vysokého školství v kraji, protože si myslím, že tady musíme přijít s něčím, co jinde nemají,“ naznačila s tím, že v kraji už funguje střední vojenská a střední policejní škola, navíc se vedou jednání o vojenském lyceu.

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (26. června 2024)
Senát začal projednávat důchodovou reformu. Ta by mimo jiné postupně zvýšila věk odchodu do penze z 65 na 67 let. Na snímku Jana Mračková Vildumetzová. (4. prosince 2024)
Na tiskové konferenci ANO vystoupili Andrej Babiš, Jana Schillerová, Karel Havlíček a Jana Mračková Vildumetzová.
4 fotografie

„Vzhledem k tomu, že v Česku jsou v tomto směru jen dvě vysoké školy, a to Policejní akademie a Univerzita obrany v Brně, vidím tu šanci pro Karlovarský kraj. Tím spíš, že se mluví o tom, že republika bude potřebovat dalších osm tisíc profesionálních vojáků,“ nadnesla.

Výhodou podle ní je, že kraj má letiště, kde se chystá prodloužení a rozšíření dráhy, a je zde i unikátní vojenský prostor. „Jsem přesvědčená, že vojenská vysoká škola by přivedla studenty, investory, vědu i výzkum. V té souvislosti je třeba myslet i na ubytovací kapacity pro studenty. Tady se bavíme například o bývalé solivárně u tržnice,“ řekla.

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

Zmínila rovněž častá výjezdní zasedání krajských radních, při nichž se řadu věcí podařilo vyřešit hned na místě, případně v nejbližších dnech. „Typický příklad? Třeba to, že dlouhé dva roky nezajížděl autobus do obce Andělská Hora. Děti na cestě do školy a zpět tak musely na zastávku u frekventovaného tahu Karlovy Vary – Praha. To dnes už neplatí, náměstek Martin Hurajčík se zasadil o změnu a autobus už do obce zajiždí,“ konstatovala odcházející hejtmanka.

Tu prý velmi trápí situace v Šemnici u Kyselky. Tamní most přes řeku Ohři, který je kvůli nevyhovující statice od léta 2021 neprůjezdný, se stále nedaří opravit. Důvodem je spor kraje a vlastníka pozemků před mostem. Ten požaduje, aby kraj spolu s pozemky vykoupil i dům, který by měl jít kvůli stavbě k zemi. To ale kraj odmítá.

„Nedovedu si představit, že lidé musí tak dlouho tento úsek objíždět. My nyní pracujeme na nějakém řešení. Zatím o tom nechci mluvit, ale byla bych ráda, kdyby se ta záležitost konečně dala do pohybu,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024)

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

Premium
Jana Mračková Vildumetzová

Pro odchod z čela Karlovarského kraje se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerozhodla z hodiny na hodinu, jak se mohlo zdát. „Před volbami jsem byla za panem předsedou Babišem. Řekla jsem...

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Relikviář svatého Maura

Ten příběh si říká o zfilmování. Před 40 lety byl na hradě Bečov objeven relikviář svatého Maura. Redaktor magazínu Víkend vám přiblíží soupeření amerického obchodníka a českých kriminalistů o tuto...

Oddlužené Prameny se po deseti letech chystají na návštěvu hlavy státu

Prezident Petr Pavel přijel v pondělí na oficiální návštěvu Karlovarského...

Prezident Petr Pavel má namířeno do Karlovarského kraje. Jedním z míst, která navštíví, jsou Prameny. Malá víska na Mariánskolázeňsku, která se donedávna prala s obřím dluhem kvůli nezdařenému plánu...

Jako mladá gymnazistka seděla ve Vlaku svobody. Aš oplakává zesnulou pamětnici

Premium
Odešla Marie Lišková, jedna z posledních přímých aktérek Vlaku svobody.

Když v září 1951 převezl strojvůdce Karel Konvalinka vlak v Aši přes přísně střeženou hranici do Německa, seděla v něm i mladá gymnazistka Marie Kohoutová, později provdaná Lišková. Nečekaný výlet do...

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Místní referendum v Chebu je neplatné, přípravy Strategického podnikatelského parku pokračují. K urnám se nedostavil dostatečný počet lidí. Jak vyplývá z informací na webu radnice, k platnosti...

9. listopadu 2025  9:58

Vojenská vysoká škola je pro kraj šancí, domnívá se bývalá hejtmanka

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024)

Komplexní onkologické centrum, které začne fungovat od Nového roku, online pohotovost a veterinární pohotovost. To jsou podle bývalé hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové tři stěžejní projekty, které...

9. listopadu 2025  9:24

Hospodaření SUAS GROUP v loňském roce skončilo výrazně nižším ziskem

Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná

Skupina SUAS GROUP v loňském roce hospodařila se ziskem 22 milionů korun před zdaněním. Proti roku 2023, kdy firma dosáhla zisku 287 milionů korun, jde o pokles. Skupina téměř sedmi desítek firem,...

8. listopadu 2025  8:45

Špatný stav kolumbárií na karlovarském hřbitově vyřeší oprava, začne v pondělí

Oprava kolumbárií na hřbitově na Růžovém vrchu začne v pondělí.

Do konce února příštího roku bude trvat oprava části kolumbárií na karlovarském hřbitově na sídlišti Růžový vrch. Na jejich nevyhovující stav si veřejnost stěžuje už několik let. Oprava bude v režii...

7. listopadu 2025  15:17

Karlovarské motivy na oplatky z Luhačovic nepatří, odmítl ÚS stížnost podnikatele

Karlovarské oplatky získaly po sedmiletém úsilí ochranu Evropské unie.

Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele, jenž nabízel lázeňské oplatky s karlovarskými motivy na obalu. Vyráběly se však v Luhačovicích, bez použití vřídelní vody. Obal mohl mást spotřebitele,...

7. listopadu 2025  10:17

Zloděj vykrádal auta a způsobil škody za statisíce, jedno jen schválně poškodil

Dopadený zloděj vykradl v Chebu několik aut, u nichž rozbíjel okna.

Jen pár dní trvalo řádění osmačtyřicetiletého muže původem ze Znojma v chebských ulicích. Za krátkou dobu se ale stal postrachem majitelů aut. Stihl jim způsobit škodu za 400 tisíc korun. Za to mu...

6. listopadu 2025  15:52

Už je to 40 let. Bečov si připomíná výročí objevení jedné z nejvzácnějších památek

Danny Douglas (červený svetr) a kriminalista František Maryška relikviář před...

Čtyřicet let ležel jeden z největších pokladů v Česku zakopaný v zemi. Na své objevení čekal pod podlahou zámecké kaple v Bečově nad Teplou, obložený desítkami lahví vín a koňaků. Oslavy 40. výročí...

6. listopadu 2025  10:55

Zpátky do Varů. Variace přivezou premiéru režiséra Sorrentina i Českou filharmonii

Dirigent Keith Lockhart (2025)

Konec listopadu bude v Karlových Varech už popáté patřit Variacím. Společná akce týmů karlovarského filmového festivalu a České filharmonie letos nabídne 21. a 22. listopadu novinky režisérských...

6. listopadu 2025  10:49

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

Premium
Jana Mračková Vildumetzová

Pro odchod z čela Karlovarského kraje se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerozhodla z hodiny na hodinu, jak se mohlo zdát. „Před volbami jsem byla za panem předsedou Babišem. Řekla jsem...

5. listopadu 2025  16:17

Žloutenka v kraji narůstá. Osmnáct pacientů je v nemocnicích, jeden zemřel

Očkování vakcína Pfizer/BioNTech v Brně. (27. prosince 2020)

V Karlovarském kraji se v posledních týdnech výrazně zvýšil počet případů žloutenky typu A. Od začátku roku hygienici evidují již 121 případů tohoto onemocnění. Jeden pacient zemřel. Nejhůře je na...

5. listopadu 2025  15:09

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Nevhodný pamlsek způsobil alpace smrt. Upozornění návštěvníci minizoo ignorují

V chebské minizoo oplakávají ztrátu lamy alpaky, která uhynula kvůli...

Kvůli nevhodným pamlskům uhynula na sklonku října v chebském resortu Stein jen několik let stará, zdravá a silná lama alpaka. Nebylo to poprvé, co se majitelé komplexu, jehož součástí je i minizoo,...

5. listopadu 2025  13:28

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Relikviář svatého Maura

Ten příběh si říká o zfilmování. Před 40 lety byl na hradě Bečov objeven relikviář svatého Maura. Redaktor magazínu Víkend vám přiblíží soupeření amerického obchodníka a českých kriminalistů o tuto...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.