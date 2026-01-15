Důchodce viní, že roky znásilňoval děti svých známých. Soud ho poslal do vazby

Autor: ,
  12:53
Ze znásilnění a sexuálního útoku obvinili kriminalisté jednasedmdesátiletého seniora z Chebska. Podle vyšetřovatelů několik let nutil k sexu dívky z okruhu svých známých. Hrozí mu až 15 let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Zahájili jsme trestní stíhání jednasedmdesátiletého muže z Chebska, kterého jsme obvinili ze spáchání pokračujících zvlášť závažných zločinů sexuální útok a znásilnění,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Vzhledem k věku poškozených nebude policie k případu poskytovat žádné bližší informace.

Za zneužití předškolačky dostal otec čtyři roky, matka podmínku za laxnost

Podle serveru Novinky.cz bylo mužovými oběťmi nejméně šest dívek. Některé z nich údajně zneužíval opakovaně.

Senior skončil ve vazbě. U soudu mu hrozí trest až patnáct let odnětí svobody.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spící studentce sáhl na bradavku. Za sexuální útok dostal učitel u soudu pokutu

ilustrační snímek

Přiznal se, že sáhl studentce pod tričkem na bradavku. Středoškolský pedagog M. S. za to u chebského soudu dostal peněžitý trest ve ve výši 100 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

ilustrační snímek

Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i...

Cyklostezka je hotová, padají však na ni kameny. Sanace svahu projekt dál prodraží

Stavbu náročného úseku cyklostezky mezi Dalovicemi a Všeborovicemi provázejí...

Část páteřní cyklostezky Ohře u Všeborovic na Karlovarsku by se měla otevřít letos v létě. Ačkoli je už povrch dokončený, lidé ji ještě využívat nemohou. Důvodem je nestabilní svah, ze kterého na...

Kapli, která vydala relikviář, budou návštěvníci obdivovat už letos

Končí rekonstrukce hradní kaple, pod jejíž podlahou majitelé hradu a zámku...

V Bečově nad Teplou na Karlovarsku končí práce na záchraně horního hradu. Poslední částí je konzervace hradní kaple, kde byl před 40 lety objeven relikviář svatého Maura. Restaurátoři pracovali na...

Otřesy na Chebsku kdysi lidi děsily tak, že spali venku v mrazu, říká seismoložka

Premium
Jana Doubravová, seismoložka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Nejprve se ozve zvláštní hukot, pak rána. Země se pod nohama zhoupne, skla zadrnčí. Někdo se lekne, jiný má zvláštní pocit okolo žaludku. Tak nějak se na západě Čech čas od času připomene...

15. ledna 2026

Důchodce viní, že roky znásilňoval děti svých známých. Soud ho poslal do vazby

ilustrační snímek

Ze znásilnění a sexuálního útoku obvinili kriminalisté jednasedmdesátiletého seniora z Chebska. Podle vyšetřovatelů několik let nutil k sexu dívky z okruhu svých známých. Hrozí mu až 15 let vězení.

15. ledna 2026  12:53

Do sněmovny se znovu nedostala, Karla Maříková bude náměstkyní ministra

Karla Maříková, zastupitelka Ostrova

V podzimních parlamentních volbách neobhájila post poslankyně za SPD. Teď Karla Maříková míří na ministerstvo zdravotnictví. Zastupitelka kraje i města Ostrova na Karlovarsku se stane náměstkyní...

15. ledna 2026  11:34

Vloni ubylo tragických nehod. Přesto v západních Čechách zemřelo 48 lidí

Při tragické nehodě u Horního Slavkova zahynuli v pondělí večer tři lidé.

Na silnicích západních Čech během loňského roku policisté řešili přes sedm tisíc dopravních nehod. Dvě nejtragičtější mají jedno společné: za volant usedli mladí řidiči, kteří nezvládli auta v...

15. ledna 2026  9:36

Chata shořela při středečním požáru do základů, okolí hasiči uchránili

Chata ve Žluticích shořela ve středu večer do základů. (14. ledna 2026)

Tři jednotky hasičů vyjížděly ve středu večer k požáru chaty ve Žluticích. V okamžiku, kdy dojely na místo, už stavbu zcela pohltily plameny. Chata byla prázdná.

15. ledna 2026  8:41

Vyšší úroveň autonomní mobility. Chebem může jezdit samořiditelný popelářský vůz

Petr Vašta, garant sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory

Samořiditelné vozidlo, které bude na pěší zóně v Chebu zajišťovat vysypávání odpadkových košů, diagnostický vůz pro kontrolu pozemních komunikací, kyvadlová doprava mezi odstavnými parkovišti nebo...

14. ledna 2026  16:27

Cyklostezka je hotová, padají však na ni kameny. Sanace svahu projekt dál prodraží

Stavbu náročného úseku cyklostezky mezi Dalovicemi a Všeborovicemi provázejí...

Část páteřní cyklostezky Ohře u Všeborovic na Karlovarsku by se měla otevřít letos v létě. Ačkoli je už povrch dokončený, lidé ji ještě využívat nemohou. Důvodem je nestabilní svah, ze kterého na...

14. ledna 2026  10:15

V Ostrově otevřeli moderní pavilon lůžkové psychiatrie, stavba netrvala ani rok

Kapacita pavilonu je 96 míst ve dvou a jednolůžkových pokojích.

Téměř stovce pacientů s psychiatrickými potížemi se dostane pomoci v novém specializovaném lůžkovém oddělení Nemocnice Ostrov. Díky modulární technologii budovu postavili v rekordně krátké době...

13. ledna 2026  15:38

Spící studentce sáhl na bradavku. Za sexuální útok dostal učitel u soudu pokutu

ilustrační snímek

Přiznal se, že sáhl studentce pod tričkem na bradavku. Středoškolský pedagog M. S. za to u chebského soudu dostal peněžitý trest ve ve výši 100 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

13. ledna 2026  10:07

Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

ilustrační snímek

Víkendová stomatologická pohotovost přestala od počátku roku fungovat na Chebsku. Lidé s akutními bolestmi zubů tak musí za ošetřením vyjet na zubní pohotovosti v karlovarské či sokolovské nemocnici....

12. ledna 2026  15:35

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Magnetická rezonance i nové heliporty. Krajské zdravotnictví čeká rok investic

Nová angiolinka umožní kvalitnější zobrazení srdce a rozšíří možnosti...

Lékaři v Karlovarské krajské nemocnici letos budou pracovat s novými přístroji. Kraj uvolnil na jejich nákup 70 milionů korun, a to formou příplatku mimo základní kapitál. Nemocnice už dostala kladné...

12. ledna 2026  9:41

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.