Důchodce viní, že roky znásilňoval děti svých známých. Soud ho poslal do vazby

„Zahájili jsme trestní stíhání jednasedmdesátiletého muže z Chebska, kterého jsme obvinili ze spáchání pokračujících zvlášť závažných zločinů sexuální útok a znásilnění,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Vzhledem k věku poškozených nebude policie k případu poskytovat žádné bližší informace.
Podle serveru Novinky.cz bylo mužovými oběťmi nejméně šest dívek. Některé z nich údajně zneužíval opakovaně.
Senior skončil ve vazbě. U soudu mu hrozí trest až patnáct let odnětí svobody.