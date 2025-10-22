Život sbalený v batohu. Policisté dostali šest sad pro první pomoc v nouzi

Jitka Dolanská
  10:04
U nejrůznějších neštěstí, problémů či dopravních nehod jsou často jako první. A aby se posádky policejních vozů nemusely do doby příjezdu zdravotníků spoléhat jen na autolékárničku, vozí s sebou v batohu sbalené základní záchranářské pomůcky.
Fotogalerie3

Krajský policejní ředitel Michal Šavrňa s jedním ze šesti batohů, které muži zákona dostali od Karlovarského kraje. | foto: Policie ČR

Šest takových plně vybavených záchranářských batohů v celkové hodnotě téměř 180 tisíc korun v pondělí daroval policistům v regionu Karlovarský kraj. Využívat je budou prvosledové hlídky na Karlovarsku a Sokolovsku a také velitelé policie.

„Je důležité, aby policisté měli potřebné, kvalitní a odpovídající vybavení, které jim umožní poskytnout důležitou první pomoc, a to ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Zkolabovaného muže zachránili policisté, vyběhli za ním osm pater

Posteskla si, že tak zásadní vybavení, jakým jsou záchranářské batohy, nenakupuje pro policii stát, ale kraj. „O přežití rozhodují často první minuty. Proto jsme se rozhodli vybavit policisty pomůckami, které podpoří nejen výkon jejich služby, ale také ochranu života a zdraví občanů,“ doplnila.

Každý batoh je vybaven profesionálním zdravotnickým materiálem, včetně izotermických fólií, tlakových obvazů, fixačních límců, hrudních krytí, popáleninových roušek, trauma nůžek a dalších nezbytností pro poskytování první pomoci.

„V posledních týdnech využili policisté záchranářský batoh při zásazích například v Karlových Varech či v Chebu. Samozřejmě si přejeme, aby těch situací, kdy musíme v terénu záchranářské batohy využívat, bylo co nejméně,“ podotkl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Krajský policejní ředitel Michal Šavrňa s jedním ze šesti batohů, které muži zákona dostali od Karlovarského kraje.
Policisté jsou na místech, kde jde o život, často jako první. V takových případech se obdobné vybavení hodí.
Před nedávnem policisté získali dva obdobné batohy i od Svazku obcí Doupovské hory.
3 fotografie

O tom, že vedle zkušeností a znalostí efektivní první pomoci je důležité i materiální vybavení hlídek, svědčí nedávný případ z Chebu, kde v osmém patře panelového domu zkolaboval čtyřiašedesátiletý muž. Díky včasné resuscitaci, kterou zahájil už příbuzný muže a ve které policisté za využití automatického defibrilátoru pokračovali až do příjezdu záchranářů, přežil.

Záchranka odvezla pacienta, který byl v okamžiku příjezdu posádky už při vědomí, nejprve do interní ambulance chebské nemocnice, následně pak na koronární jednotku do Karlových Varů.

Čtyři stateční. Kraj ocenil i hasiče, který pomohl lidem z hořícího bytu

„Za nás mohu říct jen jedno: dobrá práce jak policistů, tak rodinného příslušníka,“ zhodnotila resuscitaci pacienta mluvčí záchranky Simona Kratochvílová.

Vedle šesti batohů od Karlovarského kraje policisté minulý měsíc získali od Svazku obcí Doupovské hory další dva plně vybavené záchranářské batohy včetně AED defibrilátoru. Ty pomáhají policistům ve Žluticích a v Bochově.

„Díky záchranářským batohům budeme schopni poskytnout občanům rychlejší a kvalitnější pomoc. Chtěl bych upřímně poděkovat za tyto cenné dary,“ dodal krajský policejní ředitel Michal Šavrňa.

18. září 2025

KRIMI

