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S pistolí u hlavy vyhrožovala sebevraždou. Ženu uklidnil policejní vyjednavač

Autor:
  16:34
Na možnost, že čtyřiačtyřicetiletá žena z Karlových Varů - Bohatic chce zřejmě spáchat sebevraždu, upozornil v úterý kolem deváté ráno na lince 158 ženin známý. Napsala mu totiž zprávu, že spolykala větší množství prášků a chce si ublížit.

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„Policisté se tímto oznámením začali okamžitě zabývat. Po příjezdu s nimi žena nejdříve komunikovala přes okno, následně jim otevřela dveře od svého bytu. Po krátké komunikaci si odešla lehnout do postele, kde si k hlavě přiložila krátkou střelnou zbraň a vyhrožovala sebevraždou. Tímto počínáním donutila policisty z místa odejít,“ popsal případ policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Vzhledem k okolnostem na místo okamžitě vyrazila pořádková jednotka, další policejní hlídky a také policejní vyjednavači. Ti s ženou několik desítek minut komunikovali.

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V záloze přitom měli zasahující policisté i zásahovou jednotku z Plzně, která byla připravená v případě potřeby vyrazit do Karlových Varů. V pohotovosti byl i Útvar rychlého nasazení.

„Žena neustála střídala svou náladu, chvíli spolupracovala, poté zase vyhrožovala sebevraždou v případě, že v místě uvidí uniformované policisty. Nakonec se vyjednavačům podařilo ženu přesvědčit, aby svého jednání zanechala,“ uvedl mluvčí.

Žena nakonec pistoli odložila a dožadovala se příjezdu záchranky. Ta ji po ošetření převezla do nemocnice v Ostrově. Policisté zjistili, že pistole, kterou se žena ohrožovala, byla plynová.

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