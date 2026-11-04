Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žena zkolabovala v obchodě, zachránila ji včasná pomoc dcery i policistů

Autor:
  11:44
Ke kolapsu jednasedmdesátileté ženy v jednom z chebských obchodů vyjížděly v úterý odpoledne složky IZS. Jako první byla na místě policejní hlídka. Jeden ze členů začal s okamžitou resuscitací. I díky ní se podařilo ženu vzkřísit.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na tísňovou linku volala kolem 14. hodiny dvaačtyřicetiletá dcera ženy, která v obchodě zkolabovala. „Policisté si po svém příjezdu v prostorách prodejny okamžitě převzali ležící ženu. Jeden z nich začal s resuscitací, druhý mezitím připravoval k použití Automatický Externí Defibrilátor (AED),“ popsal zásah mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Policista v civilu zachraňoval kolabujícího cukrovkáře, ten později zemřel

Při zásahu policistů na místo dorazili i hasiči a zdravotničtí záchranáři. „Ti použili svůj defibrilátor. U jednasedmdesátileté ženy se podařilo obnovit životní funkce a po chvíli začala reagovat na podněty. Poté byla ponechána v péči zasahujícího lékaře,“ pokračoval Kopřiva.

„Chtěla bych z celého srdce poděkovat policistům, hasičům a záchranářům z Chebu, kteří pomáhali mé mamince v těch nejtěžších chvílích, kdy prodělala srdeční zástavu. Děkuji za vaši rychlou pomoc, profesionalitu, odvahu, lidskost a obrovské nasazení,“ napsala po několika hodinách na sociální sítě dcera ženy, která jako první začala s resuscitací.

Policistu ocenili za záchranu života cyklistky po střetu s náklaďákem

Zdůraznila, že teprve v podobných chvílích si lidé uvědomí, jak náročnou práci záchranáři i policisté vykonávají.

„Obrovské poděkování patří také operátorce na telefonu. Děkuji za její uklidňující slova, trpělivost, podporu a přesné pokyny, které mi v tak vypjaté chvíli tolik pomohly. V okamžiku strachu a bezmoci pro mě její hlas znamenal obrovskou oporu. Nikdy nezapomenu na to, co jste pro moji maminku udělali,“ napsala dvaačtyřicetiletá žena.

„Vaše práce není jen povolání, je to poslání. Máte můj obrovský respekt, úctu a vděčnost. S pokorou a ze srdce děkuji,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody

Premium
Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...

Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....

Nahá a na všech čtyřech. Ženy si stěžují na praktiky gynekologa, vyšetřuje ho policie

ilustrační snímek

Nevhodné metody, neúměrně dlouhé vyšetření a snižování lidské důstojnosti. Z takových prohřešků viní svého gynekologa žena z Chebu a domnívá se, že jde o sexuální zneužití. Poté, co ordinaci spěšně...

Tragickou nehodu na Karlovarsku nepřežil řidič, silnice I/13 stála čtyři hodiny

Rychlostní silnice I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem.

Tragická dopravní nehoda zastavila ve čtvrtek před polednem dopravu na silnici I/13 z Karlových Varů do Ostrova. O život přišel řidič osobního vozu. Na místě zasahovaly složky IZS. Policisté...

Snažil se vyplazit, jedy ho omámily. Znalci popsali strašnou smrt invalidy při požáru

Premium
Devětapadesátiletý Dezider Čureja u Krajského soudu v Plzni. Podle žalobkyně v...

Uvědomoval si, že z ohnivého pekla se sám nedostane. Invalida Andrej se ve svém bytě v hořícím domě u mariánskolázeňského nádraží ještě dostal z postele na podlahu a snažil se po ní plazit. Únik před...

Žena zkolabovala v obchodě, zachránila ji včasná pomoc dcery i policistů

Žena zkolabovala v obchodě, včasná pomoc policistů jí zachránila život

Ke kolapsu jednasedmdesátileté ženy v jednom z chebských obchodů vyjížděly v úterý odpoledne složky IZS. Jako první byla na místě policejní hlídka. Jeden ze členů začal s okamžitou resuscitací. I...

4. listopadu 2026  11:44

Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody

Premium
Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...

3. listopadu 2026  16:50

S pistolí u hlavy vyhrožovala sebevraždou. Ženu uklidnil policejní vyjednavač

Policistů, kteří v úterý řešili případ sebevražedkyně, byli připraveni pomoct i...

Na možnost, že čtyřiačtyřicetiletá žena z Karlových Varů - Bohatic chce zřejmě spáchat sebevraždu, upozornil v úterý kolem deváté ráno na lince 158 ženin známý. Napsala mu totiž zprávu, že spolykala...

3. listopadu 2026  16:34

Pro rychlejší pomoc. Krajská záchranka doplňuje vozový park o osm vozidel

Osm nových zásahových vozů začne v nejbližší době poskytovat pomoc nemocným v...

Osm nových výjezdových vozidel za více než 34 milionů korun začne ještě letos sloužit zdravotním záchranářům v Karlovarském kraji. Pořídila je krajská záchranka, která tak pokračuje v modernizaci...

3. listopadu 2026  15:37

Silničáři na zimu obnoví provoz na rekonstruovaném Pražském mostě

Dopravu na Pražském mostě obnoví Ředitelství silnic a dálnic v plném rozsahu na...

Potěšující zpráva pro řidiče. Provoz na rekonstruovaném Pražském mostě v Karlových Varech bude přes zimu bez omezení. Stavbaři se na místo vrátí na jaře příštího roku, kdy uzavřou druhou polovinu...

3. listopadu 2026  10:17

Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Hledaná žena se sama přihlásila

ilustrační snímek

Na oddělení hospodářské kriminality v Chebu se v pondělí osobně dostavila čtyřiatřicetiletá žena, po níž kriminalisté pátrali v souvislosti s podezřením z kupčení s hlasy v komunálních volbách v...

2. listopadu 2026  16:12

Stížnost na volby v Kraslicích soud zamítl, zastupitelstvo se může sejít

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh voleb v Kraslicích na Sokolovsku. Navrhovatelka poukazovala na to, že ve dvou okrscích získalo ANO vyšší podíl hlasů, než byl celoměstský průměr. Podle...

2. listopadu 2026  11:39

Mladík masturboval u stanice lanovky k Imperialu, na veřejnosti se neukájel poprvé

ilustrační snímek

Na schodech u horní stanice lanovky na karlovarský hotel Imperial popustil uzdu své vášni mladík z Děčínska, který se zde za bílého dne ukájel. Masturbace na veřejnosti pro něj může mít dohru v...

2. listopadu 2026  10:25

Pokrok ve školství. Učitelům pomůže umělá inteligence i virtuální realita

ilustrační snímek

Karlovarský kraj chce modernizovat školní výuku za pomoci umělé inteligence a virtuální reality. Využije při tom zkušenosti z Ústeckého kraje, kde už nějaký čas běží projekt Návrat do budoucnosti....

1. listopadu 2026  10:35

Poklady knížete Metternicha. Na zámku v Kynžvartu chystají novou expozici

V bývalých konírnách kynžvartského zámku vrcholí přípravy na novou expozici...

Na zámku Kynžvart vzniká jedinečná pokladnice. Návštěvníkům představí to nejcennější, co kníže Metternich za svůj život nashromáždil. Zlatým hřebem výstavy bude Kynžvartská daguerrotypie, památka...

31. října 2026  10:24

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Sál z nádvoří Císařských lázní zaujal Evropu. Proměna kraje jím nekončí

Ve spolupráci
Koncertní sál v Císařských lázních

Atrium Císařských lázní dnes slouží jako prostor pro koncerty, kulturní i společenské akce. V Nové Roli otevřeli nový areál se skateparkem a odpočinkovými zónami. Karlovarský kraj se postupně...

31. října 2026

Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....

30. října 2026  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×