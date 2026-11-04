Na tísňovou linku volala kolem 14. hodiny dvaačtyřicetiletá dcera ženy, která v obchodě zkolabovala. „Policisté si po svém příjezdu v prostorách prodejny okamžitě převzali ležící ženu. Jeden z nich začal s resuscitací, druhý mezitím připravoval k použití Automatický Externí Defibrilátor (AED),“ popsal zásah mluvčí policie Jakub Kopřiva.
|
Policista v civilu zachraňoval kolabujícího cukrovkáře, ten později zemřel
Při zásahu policistů na místo dorazili i hasiči a zdravotničtí záchranáři. „Ti použili svůj defibrilátor. U jednasedmdesátileté ženy se podařilo obnovit životní funkce a po chvíli začala reagovat na podněty. Poté byla ponechána v péči zasahujícího lékaře,“ pokračoval Kopřiva.
„Chtěla bych z celého srdce poděkovat policistům, hasičům a záchranářům z Chebu, kteří pomáhali mé mamince v těch nejtěžších chvílích, kdy prodělala srdeční zástavu. Děkuji za vaši rychlou pomoc, profesionalitu, odvahu, lidskost a obrovské nasazení,“ napsala po několika hodinách na sociální sítě dcera ženy, která jako první začala s resuscitací.
|
Policistu ocenili za záchranu života cyklistky po střetu s náklaďákem
Zdůraznila, že teprve v podobných chvílích si lidé uvědomí, jak náročnou práci záchranáři i policisté vykonávají.
„Obrovské poděkování patří také operátorce na telefonu. Děkuji za její uklidňující slova, trpělivost, podporu a přesné pokyny, které mi v tak vypjaté chvíli tolik pomohly. V okamžiku strachu a bezmoci pro mě její hlas znamenal obrovskou oporu. Nikdy nezapomenu na to, co jste pro moji maminku udělali,“ napsala dvaačtyřicetiletá žena.
„Vaše práce není jen povolání, je to poslání. Máte můj obrovský respekt, úctu a vděčnost. S pokorou a ze srdce děkuji,“ dodala.