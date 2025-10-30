Kolem sesterny s nožem v zubech. Pacient hrozil personálu nemocnice, chtěl léky navíc

Autor:
  10:32
Dramatické chvíle zažil personál rehabilitačního oddělení ostrovské nemocnice. Zavíracím nožem tam sedmatřicetiletý muž z Karlovarska vyhrožoval zdravotním sestrám. Nebyl spokojený s množstvím lékům, které mu daly. Z nemocničního pokoje tak putoval do policejní cely, hrozí mu až rok za mřížemi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav Kamenský, iDNES.cz

Jako nebezpečné vyhrožování vyšetřují ostrovští policisté případ, který se v tamní nemocnici stal 28. října večer. Na tísňovou linku se obrátil personál rehabilitačního oddělení, jehož sestřičkám vyhrožoval sedmatřicetiletý muž.

„Kolem půl šesté večer měl u personálu agresivně požadovat vydání léků nad rámec předepsané medikace. Zdravotní sestry mu toto odmítly,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Bílek.

Přítelkyně před ním utekla, opilý agresor si vztek vybil na její matce a oknech

Na pokoji, kam se po odmítnutí přesunul, před ostatními pacienty vykřikoval, že si to se sestrami vyřídí nožem. Vlastním, který měl s sebou, se také ozbrojil.

Jen chvíli poté prošel kolem sesterny s nožem v zubech. Došel přitom až před nemocniční budovu.

Policejní manévry ve vybydleném hotelu, bezdomovec se sekerou vyhrožoval lidem

Zalarmovaná policejní hlídka po několika minutách sedmatřicetiletého muže zadržela. Podle informací iDNES.cz má zadržený pestrou kriminální minulost, mimo jiné krádež, zpronevěru či šíření poplašné zprávy.

Při nemocničním incidentu naštěstí nikdo nebyl zraněn. „Policisté u muže našli rozkládací nůž. V případě prokázání viny mu za nebezpečné vyhrožování hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ dodal Jan Bílek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Dvě nehody na stejné silnici z Karlových Varů, hasiči z vozů vyprošťovali raněné

Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře. Už v sobotu se u obce Damice jen kousek za Ostrovem srazily dva osobní automobily, zranění utrpěli...

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

Cesta do nitra sopky. Návštěvníky nejvíc zajímá, kde byl kráter, říká průvodce

Premium

Když se řekne Komorní hůrka u Františkových Lázní, snad každý v Česku ví, že se jedná o jednu z nejmladších sopek ve střední Evropě. Méně známý už je fakt, že se zde před časem podařilo obnovit a...

Varyáda září novotou. Obchoďák opravovali za provozu, pracovalo se i v noci

Bulváry široké jako městské ulice a k tomu přehršel obchodů a restaurací. Tak vypadá po rekonstrukci karlovarské obchodní centrum Varyáda. Jeho úprava trvala téměř dva roky a majitele vyšla na více...

Kolem sesterny s nožem v zubech. Pacient hrozil personálu nemocnice, chtěl léky navíc

Dramatické chvíle zažil personál rehabilitačního oddělení ostrovské nemocnice. Zavíracím nožem tam sedmatřicetiletý muž z Karlovarska vyhrožoval zdravotním sestrám. Nebyl spokojený s množstvím lékům,...

30. října 2025  10:32

Ve školce na Chebsku unikal plyn, děti s učitelkami musely do vedlejší budovy

V mateřské škole v Novém Kostele na Chebsku zasahovali ve čtvrtek ráno hasiči. Jejich výjezd si vyžádal únik plynu z tlakových lahví v přístěnku školky.

30. října 2025  10:12

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

29. října 2025  10:53,  aktualizováno  11:39

Muž spadl do čtyřmetrové vodovodní šachty, pomoc mu zavolali kolegové

U pádu člověka do čtyřmetrové hloubky zasahovali ve středu ráno hasiči a zdravotničtí záchranáři v Novém Sedle na Sokolovsku. Třiašedesátiletý muž tam spadl do vodovodní šachty nedaleko místní...

29. října 2025  9:50

Po výbuchu plynové lahve vzplála chatka na Karlovarsku, muž skončil v nemocnici

Po výbuchu plynové lahve shořela v úterý odpoledne chatka v zahrádkářské kolonii v Ostrově na Karlovarsku. Jeden člověk utrpěl zranění, řekl mluvčí karlovarských krajských hasičů Patrik Žižka.

28. října 2025  15:56

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary zhruba na dvě hodiny nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil.

28. října 2025  14:31,  aktualizováno  15:27

Milování v lese. Výstava dává nahlédnout do intimního života divočiny

Jak vypadají námluvy různých živočišných druhů? Jakým obtížím čelí oba partneři při předávání genetických informací? A jak zvířata prožívají své „soukromé“ chvilky? Odpovědi dává výstava Milování v...

28. října 2025  9:48

Vzdělávání učitelů v Chebu ohroženo, pobočka nemá zajištěné financování

Den před parlamentními volbami vláda premiéra Fialy schválila program na podporu přípravy učitelů druhého stupně a středních škol, zároveň speciálních pedagogů a psychologů. Pedagogickým fakultám...

27. října 2025  10:03

Dvě nehody na stejné silnici z Karlových Varů, hasiči z vozů vyprošťovali raněné

Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře. Už v sobotu se u obce Damice jen kousek za Ostrovem srazily dva osobní automobily, zranění utrpěli...

26. října 2025  15:39

Virtuální realita otevírá studentům možnost vyzkoušet si mnohá povolání

Stát se na chvíli policistou či lékařem? Díky virtuální realitě žádný problém. Žáci základních a středních škol v Karlovarském kraji si budou moct od listopadu prostřednictvím interaktivního zážitku...

26. října 2025  9:29

Cesta do nitra sopky. Návštěvníky nejvíc zajímá, kde byl kráter, říká průvodce

Premium

Když se řekne Komorní hůrka u Františkových Lázní, snad každý v Česku ví, že se jedná o jednu z nejmladších sopek ve střední Evropě. Méně známý už je fakt, že se zde před časem podařilo obnovit a...

25. října 2025

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.