Jako nebezpečné vyhrožování vyšetřují ostrovští policisté případ, který se v tamní nemocnici stal 28. října večer. Na tísňovou linku se obrátil personál rehabilitačního oddělení, jehož sestřičkám vyhrožoval sedmatřicetiletý muž.
„Kolem půl šesté večer měl u personálu agresivně požadovat vydání léků nad rámec předepsané medikace. Zdravotní sestry mu toto odmítly,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Bílek.
Na pokoji, kam se po odmítnutí přesunul, před ostatními pacienty vykřikoval, že si to se sestrami vyřídí nožem. Vlastním, který měl s sebou, se také ozbrojil.
Jen chvíli poté prošel kolem sesterny s nožem v zubech. Došel přitom až před nemocniční budovu.
Zalarmovaná policejní hlídka po několika minutách sedmatřicetiletého muže zadržela. Podle informací iDNES.cz má zadržený pestrou kriminální minulost, mimo jiné krádež, zpronevěru či šíření poplašné zprávy.
Při nemocničním incidentu naštěstí nikdo nebyl zraněn. „Policisté u muže našli rozkládací nůž. V případě prokázání viny mu za nebezpečné vyhrožování hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ dodal Jan Bílek.