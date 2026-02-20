Senior svou spolubydlící urážel a napadal, pak na ni namířil jateční pistoli

Z vyhrožování a týrání se před zákonem zodpovídá sedmdesátiletý senior z malé obce na Nejdecku. Od konce minulého roku podle policie opakovaně napadal o deset let mladší známou, která se k němu přistěhovala. Násilnické chování obviněného vygradovalo v okamžiku, kdy na ženu namířil jateční pistoli.

Jateční pistole. | foto: Archiv MF DNES

Žena se k násilníkovi nastěhovala na konci minulého roku. Podle zjištění iDNES.cz to bylo do Bernova na Nejdecku. Soužití však od samého počátku doprovázely násilnické scény.

„Od prosince loňského roku do první poloviny února měl muž jeho známou v několika případech vulgárně urážet a fyzicky jí napadat,“ sdělil policejní mluvčí Jan Bílek.

Mužova agresivita dosáhla svého maxima 11. února dopoledne. Tehdy totiž na ženu namířil jateční pistoli. „Senior ze zbraně nevystřelil, žena ho následně odstrčila a vše oznámila na tísňovou linku 158,“ řekl mluvčí.

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval střelbou bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Hlídka, která na místo přijela, násilnického seniora zadržela. „Policisté navíc zjistili, že se v domě nachází několik koček, které mohly žít v nevhodných podmínkách. I tímto se karlovarští kriminalisté zabývají,“ doplnil Bílek.

Za nebezpečné vyhrožování a týrání osoby žijící ve společném obydlí hrozí obviněnému muži až čtyři roky vězení.

Senior svou spolubydlící urážel a napadal, pak na ni namířil jateční pistoli

