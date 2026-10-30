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Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti

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  16:02
Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti. Policisté v uplynulých dnech znovu otevřeli případ z října roku 2022, který se odehrál také na D6, tentokrát poblíž Sokolova. I v něm údajně figuroval zmíněný útočník.

„Můžeme potvrdit, že se incidentem ze října 2022 na pokyn státního zastupitelství opět zabýváme,“ uvedl Jakub Kopřiva, mluvčí karlovarských policistů. Sokolovští kriminalisté případ znovu otevřeli 27. října.

Podle Kopřivy jej řeší pro podezření ze spáchání zločinu vydírání. „Na základě zjištěných skutečností jsme zažádali o zrušení původního rozhodnutí, kterým byla věc odložena a zároveň jsme Městský úřad v Sokolově zažádali o navrácení spisového materiálu,“ konstatoval Kopřiva.

Agresor na D6 vybrzdil ženu dodržující rychlost. Pak ji před zraky její dcery napadl

Incident, kteří policisté znovu otevřeli, se podle v pátek zveřejněné zprávy redakce CNN Prima News stal 7. října 2022 v úseku dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Tam zmíněný muž, který před nedávnem napadl ženu kvůli tomu, že dodržovala předpisy, údajně opakovaně vytlačovat jiné vozidlo z jízdního pruhu. Následně jeho řidiče donutil zastavit a poté agresivně a vulgárně napadal jeho osádku. V autě přitom cestovaly také dvě nezletilé děti.

„Ke konkrétní osobě se nebudeme vyjadřovat. V současné době nebudeme zveřejňovat další informace k tomuto případu,“ reagoval mluvčí policie na otázku, zda jsou útočník z Jesenice a od Sokolova jednou a touž osobou.

Případ útoku na řidičku na D6 se vrací k policii, žalobce má výhrady

Útok na řidičku modré škodovky se odehrál 22. října nedaleko takzvané jesenické křižovatky. Muž řidičku po projetí úseku, kde je omezená rychlost až na 30 kilometrů v hodině, vybrzdil a brutálně napadl. Jeho počínání natáčela dcera napadené ženy, která seděla v autě vedle ní. Násilník se pokusil dívce kameru vzít, ta ji ale stihla schovat pod sedadlo.

Muž je podezřelý z několika trestných činů. Státní zastupitelství vrátilo vyšetřovací spis policii. Důvodem byly výhrady státního zástupce k právní kvalifikaci případu, kterou policisté použili.

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