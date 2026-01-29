Smrt po svatbě i útok motorovou pilou. Kriminalistům z vražd loni pomníček nezbyl

Petr Kozohorský
  9:45
Dvě dokonané a dva pokusy o ni. Čtyři případy vražd řešili vloni kriminalisté v Karlovarském kraji. Všechny se podařilo objasnit, pachatel té úplně první ovšem nakonec zůstal bez trestu. Krátce po obvinění zemřel.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Svou roli v tomto případě sehrál i věk pachatele první loňské vraždy, která se stala na sklonku ledna. V době, kdy pod vlivem alkoholu nožem zavraždil svého osmdesátiletého souseda, mu bylo 76 let.

Druhá dokonaná vražda v Karlovarském kraji se stala v dubnu v Horním Žďáru. Pachatelem byl šestačtyřicetiletý muž, obětí pak jeho o čtyři roky mladší manželka.

Z vraždy 80letého obvinili 76letého souseda. Za útok nožem mu hrozí osmnáct let

Ta se přitom jeho zákonnou chotí stala jen několik dní před tím, než ji připravil o život. Pachatel po činu sám zavolal na policejní linku 158. telefon poté zahodil. Kriminalisté jej vypátrali několik minut po činu.

Duben byl pro kriminalisty v regionu náročný. Jen několik dní po vraždě v Horním Žďáru řešili pokus o vraždu v Aši. Osmatřicetiletý agresor tam pobodal o šest let staršího muže. Napadený utrpěl vážná zranění, ale přežil.

Vypátrání pachatele trvalo policistům několik dní. Motivem jeho útoku byly podle policistů osobní spory s napadeným.

Smrt krátce po svatbě. Manžela zavražděné ženy kriminalisté obvinili z vraždy

Poslední zápis do statistik vražd si vloni kriminalisté připsali v říjnu. Tehdy dvaatřicetiletý cizinec zaútočil elektrickou pilou na prodavačku v obchodě se smíšeným zbožím v Horní Blatné.

Napadená prodavačka utrpěla četná řezná poranění na rukou a na hlavě. Policisté pachatele zadrželi nedaleko obchodu. Pomohl jim záznam kamery nad prodejním pultem.

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

„Čtyři loňské vraždy představují oproti roku 2024 nárůst o dva případy,“ konstatoval Josef Rada, náměstek krajského policejního ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Vyzdvihl fakt, že stoprocentní objasněnosti vražd dosáhli muži zákona i přesto, Karlovarský kraj nemá tak úzce specializované kriminalisty jako ve větších regionech. „Jeden den vyšetřují například drogový trestný čin, další třeba vraždu,“ řekl náměstek.

16. října 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Je to soutěž soutěží, říká hendikepovaný vítěz nejslavnějšího kulturistického klání

Ladislav Nykl je prvním českým hendikepovaným sportovcem, který vyhrál...

V mládí utrpěl vážný úraz, polovinu těla mu spálil elektrický výboj. Před několika lety přišel o nohu. Šestačtyřicetiletý Karlovarák Ladislav Nykl se však nevzdal. Cvičení, které měl vždy jako...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Ohlédnutí za polární září na západě Čech, pozorovali ji na Klínovci i Šumavě

Polární záře nad Klínovcem.

Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Takto ji zachytil Ondřej Žďárský, zaměstnanec Skiareálu Klínovec....

Sklář a keramik. Karlovarská střední škola obnoví dva tradiční učební obory

Smlouvu podepsali (zleva) Vlastimil Argman (Thun), Martin Dvořák (Moser) Hana...

S celkem deseti učni oborů sklář – výrobce a zušlechťovatel skla výrobce a dekoratér keramiky počítá pro školní rok 2026-27 Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary. Na...

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

Smrt po svatbě i útok motorovou pilou. Kriminalistům z vražd loni pomníček nezbyl

Ilustrační snímek

Dvě dokonané a dva pokusy o ni. Čtyři případy vražd řešili vloni kriminalisté v Karlovarském kraji. Všechny se podařilo objasnit, pachatel té úplně první ovšem nakonec zůstal bez trestu. Krátce po...

29. ledna 2026  9:45

Učitel, který osahával spící studentku, na škole končí. Akce s dětmi ale povede dál

ilustrační snímek

Šestašedesátiletý pedagog chebského gymnázia, který i po pravomocném odsouzení za sexuální útok na studentku setrvával na místě učitele, nakonec ze školy odejde. Dnes o tom informovala mluvčí...

28. ledna 2026  15:30

Nový trend. Vařiče pervitinu v kraji přebila levnější konkurence ze zahraničí

ilustrační snímek

O jeden trestný čin klesl oproti roku 2024 počet policisty řešených případů v Karlovarském kraji. Vloni jich registrovali 4 955. Výrazně ovšem ubylo drogových deliktů, kterých v uplynulém roce...

28. ledna 2026  14:18

Přeplácel stavební firmu. Vrchní soud potvrdil vězení pro bývalého starostu

Abertamský starosta Zdeněk Lakatoš u vstupního portálu dolu Mauricius.

Šestiletý trest, který Krajský soud v Plzni vloni v červnu vyměřil bývalému starostovi Abertam Zdeňku Lakatošovi, beze zbytku platí. Státní zastupitelství jej v souvislosti s přestavbou bývalého...

28. ledna 2026  13:13

Senior najel na D6 do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy

Senior najel na dálnici do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy

Nepozornost třiaosmdesátiletého řidiče byla zřejmě v úterý po jedné hodině odpoledne důvodem, proč na dálnici D6 najel do protisměru. V něm ujel několik kilometrů, přičemž ohrozil řadu motoristů....

28. ledna 2026  9:04

Uvěřil na dědictví z Afriky. Bývalý administrátor připravil farnost o miliony

ilustrační snímek

Bývalý administrátor Římskokatolické farnosti Skalná způsobil církvi škodu nejméně 1,8 milionu korun, když uvěřil internetovým podvodníkům. Církevní peníze použil v souvislosti s podvodnými...

27. ledna 2026  16:44

Františkovy Lázně mají zpět synagogu vypálenou nacisty. Alespoň v podobě modelu

Ašský modelář Bohuslav Karban strávil stavbou modelu františkolázeňské synagogy...

Jak vypadaly Františkovy Lázně na začátku 20. století? Zajímavosti ze zlaté éry lázeňského města odhaluje nová výstava v Městském muzeu Františkovy Lázně. Cenným artefaktem, který zde mohou lidé...

27. ledna 2026  14:26

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:47

Místo lékařů přístroje. Zoufalý nedostatek specialistů vede Aš k odvážnému plánu

Sledování znamének a dalších pigmentových změn na těle pacienta může pomoci ke...

Řadu let se v Aši snaží dostat lékaře do nejzápadnější části republiky. Neúspěšně. Teď přicházejí s myšlenkou, že problém otočí. Namísto ambulantních specialistů budou mít lidé v příhraničí k...

26. ledna 2026  10:12

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Je to soutěž soutěží, říká hendikepovaný vítěz nejslavnějšího kulturistického klání

Ladislav Nykl je prvním českým hendikepovaným sportovcem, který vyhrál...

V mládí utrpěl vážný úraz, polovinu těla mu spálil elektrický výboj. Před několika lety přišel o nohu. Šestačtyřicetiletý Karlovarák Ladislav Nykl se však nevzdal. Cvičení, které měl vždy jako...

25. ledna 2026  9:22

V Plzni vymysleli AI asistenta, chrání před závislostí na sociálních sítích

Jan Romportl je spoluzakladatelem startupu Elin.ai.

Chránit teenagery a mladé dospělé před tím, aby byli zneužíváni sociálními sítěmi, a zachovat jejich psychické zdraví. To je cílem plzeňského startupu Elin.ai. Subjekt, který se dostal do užšího...

24. ledna 2026  4:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.