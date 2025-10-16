Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Petr Kozohorský
  13:49
Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident zachytily bezpečnostní kamery. Pachatele policisté zadrželi, napadená žena skončila s vážnými zraněními v nemocnici.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Svědci policisty zalarmovali ve středu krátce před sedmou večer. „Operační důstojník přijal na lince 158 oznámení o napadení cizinky v obchodě se smíšeným zbožím,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Muž, kterého zachytily kamery, nebyl v obchodě poprvé. „Tentokrát ale přišel s elektrickým zahradním nástrojem. Chvíli měl diskutovat s prodavačkou, ohrožovat ji a následně na ni zaútočit,“ popsala situaci mluvčí. Útoku zanechal až v okamžiku, kdy jej okřikl kolemjdoucí místní muž.

Z vraždy 80letého obvinili 76letého souseda. Za útok nožem mu hrozí osmnáct let

Přivolaní policisté nedaleko místa činu zadrželi dvaatřicetiletého muže. „Provedli s ním orientační dechovou zkoušku na alkohol i test na návykové látky, které vyšly negativní,“ řekla Pešková.

Napadenou pětapadesátiletou ženu ošetřila záchranná služba. „S mnohačetnými řeznými ranami a dalšími drobnými zraněními jsme ji převezli na emergency karlovarské nemocnice,“ potvrdila mluvčí záchranářů Simona Kratochvílová. Podle zjištění redakce iDNES.cz utrpěla žena zranění na rukou a na hlavě.

Motiv činu nyní prošetřují kriminalisté. „Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu,“ dodala Pešková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských...

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

Prim při obnově lázní v Kyselce hrál letos Ottův pavilon a Mattoniho vila

Rozsáhlé stavební a restaurátorské práce v areálu bývalých lázní Kyselka na Karlovarsku se letos soustředily zejména na Ottův pavilon, jehož původní měděný plášť v minulosti rozkradli zloději. Obnova...

16. října 2025  12:41

Zazvonil zvonec, ale co bylo dál? Peprná pohádka je přístupná až od 14 let

Hned dvě premiéry pohádkové komedie A žili šťastně až do smrti připravuje na pátek 17. a sobotu 18. října Západočeské divadlo v Chebu. Originální hříčku, která odkryje osudy pohádkových postav poté,...

16. října 2025

Zprošťující verdikt v kauze pašování mobilů do věznice, soud trvá už šest let

Osvobozující rozsudek si ve středu u Okresního soudu v Karlových Varech vyslechl bývalý vychovatel věznice v Ostrově Lukáš Kislinger. Státní zástupce jej vinil z toho, že za mříže pomáhal pašovat...

15. října 2025  15:01

A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských...

15. října 2025  12:03

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

15. října 2025  10:32

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

14. října 2025  16:01,  aktualizováno  18:02

Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

14. října 2025  16:53

Nákupy bez tendru, pochybné smlouvy. Hospodaření nemocnice prošetří policie

Hospodaření Karlovarské krajské nemocnice bude šetřit policie. Rozhodla o tom rada kraje. Konkrétně jde o zjištění, která se objevila v auditní zprávě společnosti Deloitte Advisory, která se zabývala...

14. října 2025  10:07

Jeden z posledních českých pasířů zachraňuje střechy v lázních Kyselka

Měděné ozdoby na budovách bývalých lázní Kyselka obnovují jedni z posledních pasířů v Česku. Umění téměř zaniklého řemesla, při němž se ručně zpracovávají neželezné kovy do užitkových a dekorativních...

13. října 2025  15:10

Do Sněmovny vykroužkovali starostu „se škraloupem“. Lidé zapomínají, říká politolog

Přezdívalo se jim mlátičky. Členové Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti se do historie někdejšího Československa zapsali jako nástroj pro potírání protirežimních aktivit. Jedním z nich byl i...

13. října 2025  13:28

Řidič pod vlivem drog srazil na přechodu chodkyni, žena na místě zemřela

Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána policisté na Sokolovsku. Ve Svatavě srazil dvaatřicetiletý řidič na přechodu pro chodce devětapadesátiletou ženu. Ta na místě podlehla zraněním. Řidič...

13. října 2025  10:39

Vyhnání Čechů, rabování po odsunu Němců i tragédie u Nažidel. To jsou Příběhy z pohraničí

Nebýt „zlatokopů“, kteří ještě před ukončením odsunu karlovarských Němců z lázeňského města řádili v jejich prázdných domech a bytech, tak by spisovatel Jaroslav Fikar nikdy nevydal v pořadí...

12. října 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.