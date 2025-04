Dvaačtyřicetiletá žena zavražděná v noci na pondělí v Horním Žďáru u Ostrova na Karlovarsku nebyla těhotná. Na základě výsledků nařízené soudní pitvy to v úterý potvrdila policejní mluvčí Kateřina...

O pomoc s uspíšením cesty do porodnice se na hlídku policistů dálničního oddělení v Lubenci obrátil na sklonku minulého týdne muž, kterého policisté zastavili na průtahu Karlovými Vary. V autě s ním...

Když před třiceti lety Jaroslav Prchal s manželkou Kamilou poprvé navštívil Nežichov na Toužimsku, původně zde chtěl chalupařit a odpočívat po náročné práci. Tento plán mu však dlouho nevydržel, do...

Necelý rok si od práce v čele Sokolovské uhelné odpočinul staronový předseda představenstva společnosti Jiří Pöpperl. Když v lednu loňského roku odcházel z pozice, očekával, že to bude navždy....

Seniora zmlátil, pak ho svlékl a v zimě nechal zemřít. Recidivista dostal 19 let

Pěstmi a pánví mlátil Petr Zemianek do obličeje 75letého seniora v chatě v Lipové na Chebsku v říjnu 2022. Když starý muž padl na zem, začal do něj kopat. Pak ho vysvlékl do spodního prádla a několik...