Vesnice se vzpamatovává z vraždy novomanželky, mluví se o jejím těhotenství

„Nevím, co se to děje. Asi jsme prokletí,“ povzdechla si místní kadeřnice Monika Proftová. V živé paměti ještě má nedávný případ sebevraždy, kdy osmnáctiletý mladík nedaleko Horního Žďáru narazil autem do stromu. „A teď vražda!“

Jako v každé oficíně se i v její provozovně semele kdeco. A tak je pochopitelně i vražda v posledních hodinách námětem číslo jedna. „Ta paní, prý se jmenovala Lucie, ke mně nechodila. Ale povídá se toho hodně. Co je pravda, nevím,“ přiznala kadeřnice.

Od svých zákaznic se tak například dozvěděla, že zavražděná měla být těhotná. „Ještě v neděli prý seděli na dvoře domu, kde bydleli. Že bude o pár hodin později žena mrtvá, nikdo nemohl tušit. Ale slyšela jsem, že její manžel už měl v minulostí nějaké oplétačky z policií,“ pokračovala.

Odkud pár do Horního Žďáru přišel, nemá tušení. „Žena prý měla být z Ostrova, nebo Chodova. Ale bydleli tady snad jen měsíc,“ dodala Monika Proftová.

Majitel nedaleké restaurace měl s párem osobnější zkušenost. „V sobotu u nás byli. Nejspíš hned po svatbě. On byl totiž celý v bílém, ona na sobě měla nějaké lososové šaty,“ řekl. K pravidelným návštěvníkům restaurace ale manželé nepatřili.

Pár si objednal pivo a víno. „Nebyli opilí. Možná ona měla upito malinko víc. Přišla mi, že je trochu do větru,“ vzpomíná hospodský na první a poslední setkání s párem, jehož krátké manželství skončilo tak tragicky.

Nic podle něj nenasvědčovalo tomu, že by se v rodině schylovalo k tragédii. „Chovali se k sobě naprosto normálně,“ tvrdí restauratér. Domnívá se, že muž v minulosti musel pracovat v pohostinství. „Z toho, jak z terasy odnášel skleničky, mi přišlo, že to má, jak se říká, v ruce,“ doplnil svůj postřeh majitel restaurace.

Dům, v jehož přízemním bytě šestačtyřicetiletý muž s dvaačtyřicetiletou ženou bydleli, má za sebou pohnutou historii. Dříve zde byl nevěstinec, majitel ho ale přestavěl na byty. A na dvoře měl výběh lev, kterého majitel v minulosti choval.

Šestačtyřicetiletého muže, který sám zavolal na policii, v úterý kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. „Za tu mu hrozí deset až 18 let vězení,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková.