Hrůzný nález v Kynšperku. Žena po tajném porodu ukryla dítě pod prkna, řekla policie

„Dle prvotních šetření kriminalistů nebylo tělo novorozence rozčtvrceno a následně ‚hozeno psům‘, jak bylo dle neoficiálních informací v mediálním prostoru prezentováno,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Zároveň nepotvrdil spekulace, podle nichž policisté v pátek 5. června nalezli další část lidského těla.
Zprávu o nálezu části lidského těla dostali policisté 3. června večer. „Ohledáním místa činu bylo zjištěno, že se jedná o horní končetinu dítěte,“ konstatoval Kopřiva.
V souvislosti s hrůzným nálezem ještě téhož dne kriminalisté zadrželi pětatřicetiletou ženu z Plzeňska. Ta tajila těhotenství a nenavštěvovala gynekologa.
„Nakonec porodila potají ke konci května v rodinném domě v Kynšperku nad Ohří, kde bydlel její přítel a kde byla nalezena část dětského těla. Novorozence po porodu zabalila do předem připraveného pytle na odpadky a ten odnesla do výklenku zahrady rodinného domu a uschovala pod prkna,“ popsal okolnosti případu mluvčí.
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V Kynšperku se mluví o nálezu dalších částí dětského těla, padlo obvinění z vraždy
Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pětatřicetiletou ženu obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. „V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Na základě rozhodnutí soudu byla žena vzata do vazby,“ doplnil mluvčí.
Kriminalisté se i nadále tímto případem usilovně zabývají, pracují s několika vyšetřovacími verzemi. „Provádí další potřebné úkony směřující k objasnění veškerých skutečností uvedeného činu,“ dodal Jakub Kopřiva.