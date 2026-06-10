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Hrůzný nález v Kynšperku. Žena po tajném porodu ukryla dítě pod prkna, řekla policie

Petr Kozohorský
  10:44
Až výjimečný trest hrozí pětatřicetileté ženě z Plzeňska, kterou policisté obvinili z vraždy. Podle nich zabila novorozence, jehož tělo bezprostředně po tajném porodu zabalila do připraveného pytle na odpadky a ten ve výklenku v zahradě domu v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku schovala pod prkna.

KRIMI

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„Dle prvotních šetření kriminalistů nebylo tělo novorozence rozčtvrceno a následně ‚hozeno psům‘, jak bylo dle neoficiálních informací v mediálním prostoru prezentováno,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Zároveň nepotvrdil spekulace, podle nichž policisté v pátek 5. června nalezli další část lidského těla.

Zprávu o nálezu části lidského těla dostali policisté 3. června večer. „Ohledáním místa činu bylo zjištěno, že se jedná o horní končetinu dítěte,“ konstatoval Kopřiva.

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad Ohří rozsáhlou pátrací akci.
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad Ohří rozsáhlou pátrací akci.
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad Ohří rozsáhlou pátrací akci.
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad Ohří rozsáhlou pátrací akci.
4 fotografie

V souvislosti s hrůzným nálezem ještě téhož dne kriminalisté zadrželi pětatřicetiletou ženu z Plzeňska. Ta tajila těhotenství a nenavštěvovala gynekologa.

„Nakonec porodila potají ke konci května v rodinném domě v Kynšperku nad Ohří, kde bydlel její přítel a kde byla nalezena část dětského těla. Novorozence po porodu zabalila do předem připraveného pytle na odpadky a ten odnesla do výklenku zahrady rodinného domu a uschovala pod prkna,“ popsal okolnosti případu mluvčí.

V Kynšperku se mluví o nálezu dalších částí dětského těla, padlo obvinění z vraždy

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pětatřicetiletou ženu obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. „V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Na základě rozhodnutí soudu byla žena vzata do vazby,“ doplnil mluvčí.

Kriminalisté se i nadále tímto případem usilovně zabývají, pracují s několika vyšetřovacími verzemi. „Provádí další potřebné úkony směřující k objasnění veškerých skutečností uvedeného činu,“ dodal Jakub Kopřiva.

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