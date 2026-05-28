Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dozorce, kterému při převozu utekl vězeň, vyvázne bez trestu

Autor:
  13:48
Trestní stíhání dvaašedesátiletého dozorce z kynšperské věznice, jemuž při převozu odsouzených jeden z nich utekl, podmíněně zastavil státní zástupce Roman Šustáček. Generální inspekce bezpečnostních sborů člena eskorty obvinila z porušení strážní služby. Incident, ze kterého se dozorce zpovídal, se stal vloni v červenci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Eskorta tehdy přivezla do Karlových Varů z kynšperské věznice trojici odsouzených na psychiatrické vyšetření. Mezi nimi byl i recidivista Jaroslav Hodr, který si odpykával šestiletý trest za loupež a vydírání.

Odsouzený dokázal ve chvíli, kdy zůstal nestřežený, vyvléknout jednu ruku z pout a využil toho, že v mřížích ve vozidle zůstaly klíče. Okénkem pak vylezl ven. Po dvou hodinách jeho útěk skončil, policisté jej dopadli přibližně kilometr od místa, kde uprchl.

Dozorci utekl při převozu vězeň, po obvinění inspekcí mu hrozí deset let

Podle státního zástupce Romana Šustáčka byla chyba spíše systémová. „Věznice přijala opatření, aby k podobným situacím už nedocházelo. Například klíče už nezůstávají v zámku katru. Jeden má velitel eskorty, druhý zůstává v kabině řidiče,“ vysvětlil Šustáček.

Odsouzené při jejich převozu na jiné místo podle něj rovněž doprovází více dozorců včetně psovod. Zastavení trestního stíhání dozorce Roman Šustáček podmínil tím, že se ve zkušební době dvou let nedopustí jakéhokoliv protiprávního jednání. „Pokud ale vím, dozorce si podal žádost o uvolnění ze služby,“ doplnil státní zástupce.

Recidivistovi Jaroslavu Hodrovi vynesl jeho útěk další rok vězení za maření úředního rozhodnutí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdysi se tu těžilo uhlí. U jezera Medard teď začala stavba multifunkční stezky

Ve čtvrtek začala stavba multifunkční stezky dlouhé 13 kilometrů u jezera...

Na Sokolovsku začala ve čtvrtek stavba multifunkční stezky u jezera Medard. Bude dlouhá 13 kilometrů a nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, vyhlídky na...

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se tam srazil s chodcem. Přes snahu záchranářů se řidiče ani chodce nepodařilo zachránit, informovala...

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

Dozorce, kterému při převozu utekl vězeň, vyvázne bez trestu

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Trestní stíhání dvaašedesátiletého dozorce z kynšperské věznice, jemuž při převozu odsouzených jeden z nich utekl, podmíněně zastavil státní zástupce Roman Šustáček. Generální inspekce bezpečnostních...

28. května 2026  13:48

Jsme sehraní. Třeba i u piva! Na nervy si tolik nelezeme. Černoch a Beránek vypráví

Premium
Karlovarské duo Jiří Černoch a Ondřej Beránek brání Jespera Jensena Aaba z...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pořád jsou spolu. Celou sezonu v Karlových Varech. Teď i na mistrovství světa. A co víc, ani v zápasech se od sebe téměř nehnou. „Občas už si musíme jeden od druhého odpočinout,“ zasmějí se Jiří...

28. května 2026

Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...

28. května 2026  10:20

Ve sto letech přeletěli oceán. Veteráni z USA zavítali do západních Čech

Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se...

Do Česka přijeli američtí veteráni 2. světové války Arnold Strauch a Harry Humason. Oba se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. A oba už oslavili sté narozeniny. Po...

27. května 2026  17:05

Zaparkované auto se rozjelo a nabouralo jiné, zalarmoval strážníky kolemjdoucí

Nedbale zabrzděné vozidlo se v karlovarské Ondřejské ulici dalo do pohybu.

Netradiční srážku dvou aut řešili na sklonku minulého týdne strážníci v karlovarské Ondřejské ulici. Ani v jednom vozidle totiž v okamžiku střetu neseděl řidič.

27. května 2026  11:42

Kristus jako vítěz. Nejstarší pravoslavný chrám ukáže vzácný kříž s relikvií

Nový oltářní kříž veřejnost poprvé spatří v pátek 29. června 2026 při Noci...

Novým oltářním křížem se vzácnou relikvií se chlubí nejstarší pravoslavný svatostánek v republice, chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních. Lidé si jej budou moci prohlédnout při letošní Noci...

27. května 2026  10:15

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

26. května 2026  14:48

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

26. května 2026  11:54

Policie hledá vandala, který v Chebu nasprejoval svastiky. Zachytily ho kamery

Policie pátrá po vandalovi, který na výlohy v Chebu nasprejoval svastiky

Až tříleté vězení hrozí zatím neznámému muži, který minulý týden v noci posprejoval výlohu Svazu Němců na náměstí v Chebu. Vandala, po němž pátrají chebští policisté, zachytily bezpečnostní kamery....

26. května 2026  9:58

Na Chebsku motoristé jezdí po nové silnici, oprava skončila ještě před termínem

(Ilustrační snímek).

Mezi Teplou a Horním Kramolínem na Chebsku řidiči jezdí od pondělí po zbrusu nové komunikaci. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje tu opravila přibližně 2,5 kilometru dlouhý úsek...

26. května 2026  9:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Střet tří vozů na tahu z Karlovarska do Ústeckého kraje, zranili se čtyři lidé

Nehoda nedaleko Stráže nad Ohří zastavila provoz na frekventované silnici I/13

Vážná nehoda na silnici I/13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku odpoledne zastavila dopravu na hlavním tahu do Ústeckého kraje. Podle informací policie bouraly dva osobní vozy a dodávka. Při střetu se...

25. května 2026  15:23,  aktualizováno  18:35

Bývalý vychovatel v kauze pašování mobilů do věznice je nevinný, potvrdil soud

Bývalý vychovatel věznice ve Vykmanově Lukáš Kislinger u Krajského soudu v...

Nevinen. K takovému pravomocnému rozsudku dospěli soudci osm let po zahájení trestního stíhání Lukáše Kislingera, bývalého vychovatele věznice ve Vykmanově u Ostrova na Karlovarsku. Ten podle...

25. května 2026  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.