Kruháč vzal zleva, při předjíždění boural. Řidič ve Varech zběsile ujížděl hlídce

Petr Kozohorský
  13:03
Blinkr, který zapomněl řidič BMW „vyhodit“ při výjezdu z kruhové křižovatky v Karlových Varech, byl v úterý v podvečer důvodem, proč se jej jala stavět hlídka policie. Motorista ovšem nedbal sirén a mužům zákona začal ujížděl. Po havárii, kterou způsobil, se ještě snažil i s partnerkou zmizet po svých. Ženu zastavil varovný výstřel, pronásledování muže střelbou neskončilo.

Honička začala 11. listopadu kolem páté odpoledne. Řidič BMW při výjezdu z kruhové křižovatky nedal znamení o změně směru jízdy. To bylo pro hlídku policie důvodem, proč se rozhodla ho kousek od Mattoni Areny zastavit.

„Řidič ale na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem STOP POLICIE nereagoval a ujížděl ulicemi Karlových Varů,“ popsal motoristovu reakci policejní mluvčí Jan Bílek.

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

Podvečerní dopravní špičkou se proplétal velkou rychlostí. Jednu z kruhových křižovatek projel v protisměru, ohrozil chodce na přechodu a narazil do tří aut.

Automobilová honička skončila v Plynárenské ulici, kde se prchající řidič snažil předjet jiné auto. Do toho narazil a dostal smyk, po němž naboural do lampy. „Ani to ho nezastavilo a ihned po nárazu se dal společně se svou spolujezdkyní na útěk,“ řekl Bílek.

Vzhledem k tomu, že ani jeden nedbal výzev, rozhodli se policisté varovat je výstřelem. Po něm sice žena zastavila, muž se ale vzdát nehodlal. „Pokračoval v útěku přes Meandr na most, pod kterým se chtěl zřejmě schovat. Policisté jej ale ihned vypátrali a na místě zadrželi,“ doplnil mluvčí.

VIDEO: Nebezpečné rozptýlení. Policie nasazuje proti telefonujícím řidičům motorku

Lustrací policisté zjistili, že třiatřicetiletý muž z Plzeňska má platný zákaz řízení. Dechová zkouška dopadla negativně, té na drogy se ale odmítl podrobit.

„Při prohlídce u muže byly nalezeny omamné a psychotropní látky. V havarovaném autě pak policisté objevili plynovou pistoli,“ dodal Bílek. Karlovarští kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Prezident dostal v Moseru unikátní vázu s rytinou lva, zavítal i do Pramenů

Petr Pavel se s výrobky sklárny Moser běžně setkává na Pražském hradě i v...

Na dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje přijel v pondělí prezident České republiky Petr Pavel s manželkou Evou. Prezidentský pár se při ní setkal s komunálními i krajskými politiky, na programu...

Být prezidentem se jeví jako dream job, ale má to svá úskalí, řekl Pavel studentům

Prezidentský pár na návštěvě národní přírodní rezervace Soos u Františkových...

Jak bere své prezidentování, působení v politice i o současné bezpečnostní situaci v Evropě, hovořil dnes Petr Pavel se studenty v Sokolově v rámci druhého dne své návštěvy Karlovarského kraje. S...

Františkovy Lázně mají opravené nádraží, historický vzhled připomíná zlatou éru města

Nádraží ve Františkových Lázních září novotou.

Historická nádražní budova ve Františkových Lázních se po kompletní rekonstrukci ve čtvrtek otevřela veřejnosti. Původní barvou fasády a dalšími prvky teď připomíná zlatou éru lázeňství. Uvnitř jsou...

Pět set lidí ve frontě. Ve Varech vzali novou prodejnu Applu útokem

Před novou prodejnou iWant Apple Premium Partner v nákupním centru Varyáda se...

V karlovarském nákupním centru Varyáda bylo o víkendu živěji než obvykle. Společnost iWant specializující se na produkty Apple zde otevřela svou třináctou prodejnu v České republice a sedmou v rámci...

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Místní referendum v Chebu je neplatné, přípravy Strategického podnikatelského parku pokračují. K urnám se nedostavil dostatečný počet lidí. Jak vyplývá z informací na webu radnice, k platnosti...

Kruháč vzal zleva, při předjíždění boural. Řidič ve Varech zběsile ujížděl hlídce

Řidič ujížděl policistů. Kruháč vzal zleva, pak při předjíždění boural

Blinkr, který zapomněl řidič BMW „vyhodit“ při výjezdu z kruhové křižovatky v Karlových Varech, byl v úterý v podvečer důvodem, proč se jej jala stavět hlídka policie. Motorista ovšem nedbal sirén a...

14. listopadu 2025  13:03

Zápas s Vary není derby. Nevyprodává stadiony, soudí plzeňský kouč Jandač

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Loni touto dobou se s týmem krčil na předposlední příčce, čtyři body od dna extraligové tabulky. Teď je všechno jinak. Kouč Josef Jandač drží hokejovou Plzeň na třetí pozici a řídí možná největší...

14. listopadu 2025  10:25

Interligový šlágr ovládly házenkářky Mostu. V tabulce poskočily před Kynžvart

Most, 3. 5. 2025, DHK Baník Most - Slavia Praha, 1. finále play off české části...

Házenkářky Mostu vyhrály v 9. kole interligy 35:33 na hřišti Kynžvartu a posunuly se před soupeřky na pozici nejlepšího českého týmu v soutěži. Úřadující mistryně si připsaly čtvrté vítězství za...

13. listopadu 2025  19:15

Františkovy Lázně mají opravené nádraží, historický vzhled připomíná zlatou éru města

Nádraží ve Františkových Lázních září novotou.

Historická nádražní budova ve Františkových Lázních se po kompletní rekonstrukci ve čtvrtek otevřela veřejnosti. Původní barvou fasády a dalšími prvky teď připomíná zlatou éru lázeňství. Uvnitř jsou...

13. listopadu 2025  13:37

Hlášení o medvědech vystrašilo lidi na Vysočině i Hané. Nakonec se nepotvrdilo

Medvěd

Výskyt medvědů na Pelhřimovsku, Karlovarsku ani Přerovsku, kde se začátkem října objevila hlášení o jejich údajném pozorování, potvrzený nebyl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) letos...

12. listopadu 2025  11:13

V hornoslavkovské věznici hořel elektroodpad, oheň vzplál v nestřežené části

S ohněm v areálu hornoslavkovské věznice bojovali hasiči dvě a půl hodiny. (12....

Dvě a půl hodiny likvidovalo ve středu ráno pět hasičských jednotek požár elektroodpadu v areálu věznice v Horním Slavkově. Hořet začalo v jeho nestřežené části, rozšíření ohně zabránila betonová...

12. listopadu 2025  10:20

Mladík zbil a oloupil seniora, kvůli pár stokorunám mu hrozí až deset let vězení

Ilustrační snímek

Z loupeže se zodpovídá jednadvacetiletý mladík. V Karlových Varech na konečné autobusu napadl pětasedmdesátiletého muže. Vymáhal po něm údajný dluh. Zmlátil ho a odcizil mobilní telefon, který...

12. listopadu 2025  9:27

Být prezidentem se jeví jako dream job, ale má to svá úskalí, řekl Pavel studentům

Prezidentský pár na návštěvě národní přírodní rezervace Soos u Františkových...

Jak bere své prezidentování, působení v politice i o současné bezpečnostní situaci v Evropě, hovořil dnes Petr Pavel se studenty v Sokolově v rámci druhého dne své návštěvy Karlovarského kraje. S...

11. listopadu 2025,  aktualizováno  16:38

Pět set lidí ve frontě. Ve Varech vzali novou prodejnu Applu útokem

Před novou prodejnou iWant Apple Premium Partner v nákupním centru Varyáda se...

V karlovarském nákupním centru Varyáda bylo o víkendu živěji než obvykle. Společnost iWant specializující se na produkty Apple zde otevřela svou třináctou prodejnu v České republice a sedmou v rámci...

11. listopadu 2025  11:50

Prezident dostal v Moseru unikátní vázu s rytinou lva, zavítal i do Pramenů

Petr Pavel se s výrobky sklárny Moser běžně setkává na Pražském hradě i v...

Na dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje přijel v pondělí prezident České republiky Petr Pavel s manželkou Evou. Prezidentský pár se při ní setkal s komunálními i krajskými politiky, na programu...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  17:34

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Místní referendum v Chebu je neplatné, přípravy Strategického podnikatelského parku pokračují. K urnám se nedostavil dostatečný počet lidí. Jak vyplývá z informací na webu radnice, k platnosti...

9. listopadu 2025  9:58,  aktualizováno  11:51

Vojenská vysoká škola je pro kraj šancí, domnívá se bývalá hejtmanka

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024)

Komplexní onkologické centrum, které začne fungovat od Nového roku, online pohotovost a veterinární pohotovost. To jsou podle bývalé hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové tři stěžejní projekty, které...

9. listopadu 2025  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.