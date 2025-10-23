Policistům ujížděl motorkář se zákazem řízení, málem způsobil nehodu

Autor:
  10:55
Okamžikem, kdy nezastavil policejní hlídce, začala minulý pátek v Karlových Varech honička se šestatřicetiletým motorkářem. Ten si na úprku před muži zákona s dopravními předpisy hlavu nelámal. Jak potvrzuje záznam z kamery, na křížení ulic Krátká a Závodu míru málem způsobil nehodu.

Hlídce dopravního inspektorátu začal motorkář na suzuki ve Staré Roli ujíždět krátce po půl desáté dopoledne. Zrovna v době, kdy policisté vartovali při dopravně bezpečnostní akci.

Na signál k zastavení reagoval motocyklista tím, že pořádně „vzal za plyn“. Jen těsně se vyhnul dalším policistům, kteří se mu snažili zatarasit cestu. Křižovatkou ulic Krátká a Závodu míru projel jen těsně před autem, kterému by jinak musel dát přednost.

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

Po chvíli se motorkáři podařilo zmizet policistům z očí. „Následně bylo zjištěno, že řidič ujíždí směrem na Počerny. Několik policejních hlídek se proto vydalo tímto směrem. Šestatřicetiletého řidiče po chvíli policisté vypátrali právě poblíž Počeren,“ uvedla mluvčí policistů Kateřina Pešková.

Jak prokázaly orientační zkoušky, řidič nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Důvod, proč ujížděl, vyplynul po lustraci šestatřicetiletého muže. „Magistrát mu totiž zakázal řídit,“ vysvětlila Pešková.

Dopadeného ujížděče policisté převezli na obvodní oddělení v Rybářích. Tam si také vyslechl podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. „Za ten mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodala mluvčí.

