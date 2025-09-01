Ujíždějící motorkář boural na výjezdu z kruháče, po svých daleko neutekl

  11:28
S lehkými zraněními skončil v nemocnici dvaačtyřicetiletý motorkář, který se v Mariánských Lázních pokoušel ujet policejní hlídce. Při výjezdu z kruhové křižovatky nezvládl řízení a havaroval, jeho následný pokus o úprk po vlastních mu nevyšel.

KRIMI

Incident se stal v polovině srpna, video z pronásledování policie zveřejnila nyní.

Motocyklisty si hlídka všimla kolem půlnoci. Policisté jej chtěli zastavit, řidič ovšem začal ujíždět.

„Řidič motocyklu na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem Stop policie nereagoval,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek. Vysokou rychlostí muž projel ulicemi Mariánských Lázní a pokračoval dále do obce Velká Hleďsebe.

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

Tam ovšem nezvládl výjezd z kruhového objezdu a havaroval. „Po nehodě se pokusil policistům utéct,“ řekl Bílek. Jeho úprk členové hlídky zmařili po pár metrech.

Důvod, proč motocyklista ujížděl, zjistili policisté po lustraci. Dvaačtyřicetiletý muž má blokovaný řidičák, na motocykl navíc usedl pod vlivem alkoholu. „Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 0,46 promile,“ potvrdil mluvčí.

Motorkář při nehodě utrpěl lehká zranění, s nimiž jej záchranka odvezla do nemocnice. „Přestupkové jednání policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu,“ dodal Jan Bílek.

O referendu kvůli výstavbě na Ryžovně u Božího Daru rozhodne krajský soud

Krajský soud v Plzni bude rozhodovat o vyhlášení referenda kvůli plánované výstavbě domů v katastru osady Ryžovna, patřící pod Boží Dar na Karlovarsku. Zastupitelé podle opoziční členky Martiny...

27. srpna 2025  11:19

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

