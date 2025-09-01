Ujíždějící motorkář boural na výjezdu z kruháče, po svých daleko neutekl

Incident se stal v polovině srpna, video z pronásledování policie zveřejnila nyní.
Motocyklisty si hlídka všimla kolem půlnoci. Policisté jej chtěli zastavit, řidič ovšem začal ujíždět.
„Řidič motocyklu na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem Stop policie nereagoval,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek. Vysokou rychlostí muž projel ulicemi Mariánských Lázní a pokračoval dále do obce Velká Hleďsebe.
Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých
Tam ovšem nezvládl výjezd z kruhového objezdu a havaroval. „Po nehodě se pokusil policistům utéct,“ řekl Bílek. Jeho úprk členové hlídky zmařili po pár metrech.
Důvod, proč motocyklista ujížděl, zjistili policisté po lustraci. Dvaačtyřicetiletý muž má blokovaný řidičák, na motocykl navíc usedl pod vlivem alkoholu. „Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 0,46 promile,“ potvrdil mluvčí.
Motorkář při nehodě utrpěl lehká zranění, s nimiž jej záchranka odvezla do nemocnice. „Přestupkové jednání policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu,“ dodal Jan Bílek.