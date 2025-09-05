Žena brutálně zabila kotě mačetou, nahrávkou se pak chlubila kamarádce

  11:31
Až šest let vězení hrozí pětadvacetileté ženě ze Sokolova, která obzvláště trýznivým způsobem zabila kotě. Hrůzný čin si nahrávala na telefon, záznamem se pak pochlubila své známé. Kriminalisté případ vyšetřují jako zločin týrání zvířete.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Těžko uvěřitelný případ se v Sokolově odehrál 30. srpna. „V ranních hodinách měla žena vzít své kotě a položit ho na taburet. Přinesenou mačetou ho měla seknout přes tělo,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Zraněné kotě se odbelhalo pryč. Žena jej však chytila a zabalila do ručníku. Jednou rukou ho držela a druhou, v níž třímala mačetu, se pokusila kotěti uříznout hlavu. Ani to se jí ale nepovedlo.

Muž obviněný z ubití štěněte se hájí: Pořád mě napadalo a kousalo

Podle policejního protokolu pak mačetu zapíchla do těla zvířete. Pak na něj ještě několikrát dupla. V zapichování mačety do koťátka pokračovala až do chvíle, kdy si byla jistá, že se jí podařilo zvíře usmrtit. Tělo pak zabalila do igelitu a vyhodila do kontejneru.

Nepochopitelnou brutalitu si navíc obviněná žena nahrávala na mobilní telefon. Nahrávku pak poslala své známé.

„Ženě, která má soudem přiděleného opatrovníka, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na šest let,“ dodal Jakub Kopřiva.

