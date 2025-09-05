Těžko uvěřitelný případ se v Sokolově odehrál 30. srpna. „V ranních hodinách měla žena vzít své kotě a položit ho na taburet. Přinesenou mačetou ho měla seknout přes tělo,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Zraněné kotě se odbelhalo pryč. Žena jej však chytila a zabalila do ručníku. Jednou rukou ho držela a druhou, v níž třímala mačetu, se pokusila kotěti uříznout hlavu. Ani to se jí ale nepovedlo.
Podle policejního protokolu pak mačetu zapíchla do těla zvířete. Pak na něj ještě několikrát dupla. V zapichování mačety do koťátka pokračovala až do chvíle, kdy si byla jistá, že se jí podařilo zvíře usmrtit. Tělo pak zabalila do igelitu a vyhodila do kontejneru.
Nepochopitelnou brutalitu si navíc obviněná žena nahrávala na mobilní telefon. Nahrávku pak poslala své známé.
„Ženě, která má soudem přiděleného opatrovníka, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na šest let,“ dodal Jakub Kopřiva.