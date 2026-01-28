Senior najel na D6 do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy

Na řidiče v protisměru upozornili policisty na lince 158 svědci nebezpečné jízdy. „Třiaosmdesátiletý senior jedoucí ve vozidle značky Škoda zřejmě nerespektoval několik dopravních značení a na 154. kilometru dálnice D6 najel do protisměru,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek.
V protisměru pokračoval řidič směrem od Chebu na Sokolov několik dalších kilometrů. „Na 149. kilometru vyjel výjezdem na čerpací stanici,“ řekl mluvčí.
Při nebezpečné jízdě senior ohrozil několik protijedoucího vozidel. „Naštěstí nedošlo k žádné dopravní nehodě,“ podotkl Bílek.
Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.
„Žádáme případné svědky této nebezpečné jízdy, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli a jízdu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158,“ dodal Jan Bílek.