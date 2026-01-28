Senior najel na D6 do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy

Autor:
  9:04
Nepozornost třiaosmdesátiletého řidiče byla zřejmě v úterý po jedné hodině odpoledne důvodem, proč na dálnici D6 najel do protisměru. V něm ujel několik kilometrů, přičemž ohrozil řadu motoristů. Nikdo nehavaroval.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na řidiče v protisměru upozornili policisty na lince 158 svědci nebezpečné jízdy. „Třiaosmdesátiletý senior jedoucí ve vozidle značky Škoda zřejmě nerespektoval několik dopravních značení a na 154. kilometru dálnice D6 najel do protisměru,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek.

V protisměru pokračoval řidič směrem od Chebu na Sokolov několik dalších kilometrů. „Na 149. kilometru vyjel výjezdem na čerpací stanici,“ řekl mluvčí.

Cizinec jel po dálnici v protisměru, policisté museli zastavit provoz

Při nebezpečné jízdě senior ohrozil několik protijedoucího vozidel. „Naštěstí nedošlo k žádné dopravní nehodě,“ podotkl Bílek.

Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

„Žádáme případné svědky této nebezpečné jízdy, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli a jízdu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158,“ dodal Jan Bílek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Sportka se od října zdražuje na 270 korun. (23. září 2024)

Sázející ze západních Čech si z loterie Sportka od společnosti Allwyn (dříve Sazka) odnese bezmála 200 milionů korun. Za jeho výhrou stojí plně vsazený tiket s vlastní kombinací čísel z benzinové...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Je to soutěž soutěží, říká hendikepovaný vítěz nejslavnějšího kulturistického klání

Ladislav Nykl je prvním českým hendikepovaným sportovcem, který vyhrál...

V mládí utrpěl vážný úraz, polovinu těla mu spálil elektrický výboj. Před několika lety přišel o nohu. Šestačtyřicetiletý Karlovarák Ladislav Nykl se však nevzdal. Cvičení, které měl vždy jako...

Ohlédnutí za polární září na západě Čech, pozorovali ji na Klínovci i Šumavě

Polární záře nad Klínovcem.

Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Takto ji zachytil Ondřej Žďárský, zaměstnanec Skiareálu Klínovec....

Sklář a keramik. Karlovarská střední škola obnoví dva tradiční učební obory

Smlouvu podepsali (zleva) Vlastimil Argman (Thun), Martin Dvořák (Moser) Hana...

S celkem deseti učni oborů sklář – výrobce a zušlechťovatel skla výrobce a dekoratér keramiky počítá pro školní rok 2026-27 Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary. Na...

Uvěřil na dědictví z Afriky. Bývalý administrátor připravil farnost o miliony

ilustrační snímek

Bývalý administrátor Římskokatolické farnosti Skalná způsobil církvi škodu nejméně 1,8 milionu korun, když uvěřil internetovým podvodníkům. Církevní peníze použil v souvislosti s podvodnými...

27. ledna 2026  16:44

Františkovy Lázně mají zpět synagogu vypálenou nacisty. Alespoň v podobě modelu

Ašský modelář Bohuslav Karban strávil stavbou modelu františkolázeňské synagogy...

Jak vypadaly Františkovy Lázně na začátku 20. století? Zajímavosti ze zlaté éry lázeňského města odhaluje nová výstava v Městském muzeu Františkovy Lázně. Cenným artefaktem, který zde mohou lidé...

27. ledna 2026  14:26

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:47

Místo lékařů přístroje. Zoufalý nedostatek specialistů vede Aš k odvážnému plánu

Sledování znamének a dalších pigmentových změn na těle pacienta může pomoci ke...

Řadu let se v Aši snaží dostat lékaře do nejzápadnější části republiky. Neúspěšně. Teď přicházejí s myšlenkou, že problém otočí. Namísto ambulantních specialistů budou mít lidé v příhraničí k...

26. ledna 2026  10:12

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Je to soutěž soutěží, říká hendikepovaný vítěz nejslavnějšího kulturistického klání

Ladislav Nykl je prvním českým hendikepovaným sportovcem, který vyhrál...

V mládí utrpěl vážný úraz, polovinu těla mu spálil elektrický výboj. Před několika lety přišel o nohu. Šestačtyřicetiletý Karlovarák Ladislav Nykl se však nevzdal. Cvičení, které měl vždy jako...

25. ledna 2026  9:22

V Plzni vymysleli AI asistenta, chrání před závislostí na sociálních sítích

Jan Romportl je spoluzakladatelem startupu Elin.ai.

Chránit teenagery a mladé dospělé před tím, aby byli zneužíváni sociálními sítěmi, a zachovat jejich psychické zdraví. To je cílem plzeňského startupu Elin.ai. Subjekt, který se dostal do užšího...

24. ledna 2026  4:41

Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, zkrotl až pod namířenou zbraní

Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, nakonec boural na lesní cestě

Nejdřív zastavil kvůli kontrole policistů, pak ale začal ujíždět. Tak začala čtvrteční honička mezi policejní hlídkou a jednačtyřicetiletým řidičem audi na Sokolovsku. K jeho zastavení použili...

23. ledna 2026  16:18

Učitel odsouzený za sexuální útok zůstává na gymnáziu. Ať odejde, píší někteří

Prázdná třída v chebském gymnáziu. (12. listopadu 2009)

Dopis požadující okamžitý odchod odsouzeného učitele z řad pedagogického sboru chebského gymnázia řeší jeho ředitel Antonín Jalovec. Část veřejnosti takto reaguje na fakt, že kantor dostal u soudu...

23. ledna 2026  15:29

Řidička vyjela ze silnice a převrátila auto, zranila sebe i nezletilou dívku

U nehody mezi Sokolovem a Boučím zasahoval záchranářský vrtulník. Ten do Plzně...

Dopravní nehoda v pátek dopoledne zcela uzavřela silnici II/210 u Boučí na Sokolovsku. Podle záchranných složek tam osobní auto vyjelo ze silnice, kde se převrátilo. Jeho řidička utrpěla středně...

23. ledna 2026  11:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zvířecí pohotovost se osvědčila. Veterinářů, kteří by chtěli sloužit, přibývá

Ilustrační obrázek

Pilotní projekt veterinární víkendové pohotovosti se v Karlovarském kraji osvědčil a bude pokračovat další dva roky. Jak řekl krajský radní pro životní prostředí Jan Vrba, projekt oceňují chovatelé i...

23. ledna 2026  9:53

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval střelbou bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Pětačtyřicetiletou ženu ze Sokolovska vyděsily dvě videozprávy, které jí poslal čtyřiašedesátiletý bývalý přítel. V jedné z nich vyhrožoval střelbou, ve druhé dokonce střílel. Naplnit své hrozby...

22. ledna 2026  15:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.