Z celkového počtu drogových deliktů řešili kriminalisté 52 případů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a jedy. Oproti roku 2024 je to o plných 40 méně.
Josef Rada, náměstek krajského ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování, dává tento výrazný pokles do souvislosti s tím, že „domácí“ vařiče pervitinu přebila levnější konkurence z Jižní Ameriky či Holandska.
|
Sotva muž vylezl z vězení, začal znovu vařit drogy. Došla si pro něj policie
Tento trend lze podle Rady pozorovat i u německých sousedů. „Tamní dealeři, kteří dříve jezdili pro český pervitin, rovněž přesedlali na dodavatele ze zahraničí,“ konstatoval.
Tomu odpovídá i fakt, že při raziích loni policisté zajistili „pouze“ 250 gramů pervitinu. V době, kdy v regionu fungovaly ve velkém varny, bylo toto množství mnohonásobně vyšší. Vloni kriminalisté odhalili tři. Jednu z nich v Kraslicích na Sokolovsku.
Pervitin s marihuanou ale stále patří k drogám s největším zastoupením na trhu. „Ojediněle se vyskytuje extáze, kokain, heroin, metamfetaminy a některá léčiva,“ upřesnil náměstek.
|
Organizovaná skupina distribuovala drogy i do věznice, policie obvinila osm lidí
V souvislosti s marihuanou slavili velký úspěch policisté na Chebsku. V rodinném domě osmatřicetiletého muže zajistili desítky přibližně metrových rostlin a 40 kilogramů už usušené drti.
„V souvislosti s TOXI kriminalitou jsme za loňský rok zajistili peníze a věci v hodnotě 820 tisíc korun,“ dodal k drogové problematice Rada. Objasněnost pak podle něj dosáhla 80,8 procenta.
V celém Karlovarském kraji registrovali v loňském roce policisté 4 955 trestných činů. Objasnili jich 2 629, což odpovídá 53,1 procentu. „Dodatečně bylo vloni objasněno dalších 616 trestných činů, celkem jich tak bylo 3 245,“ upřesnil krajský policejní ředitel Michal Šavrňa.